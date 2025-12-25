Powrót na stronę główną

Rozenek każdego roku zachwyca świątecznym wystrojem. Tak zmieniał się jej dom na przestrzeni lat
Małgorzata Rozenek-Majdan co roku z dużą starannością przygotowuje swój dom na nadchodzące święta. Jej bożonarodzeniowe dekoracje nie tylko zachwycają fanów, ale też pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniał się jej styl.
Fot. KAPIF / Instagram @m_rozenek

Każdego roku wiele znanych osób przygotowuje swoje domy na nadejście świąt Bożego Narodzenia. Jedną z tych, które niemal zawsze celebrują ten moment z wyjątkową dbałością o detale, jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda regularnie dzieli się świątecznymi aranżacjami. 

Relacje z domu Małgorzaty Rozenek-Majdan sprzed kilku lat pokazywały raczej klasyczne podejście do tematu. Dominowały wówczas naturalne ozdoby, roślinne stroiki, czerwone akcenty i tradycyjne dekoracje świąteczne. Całość była stonowana, przytulna i mocno zakorzeniona w bożonarodzeniowej tradycji. Z czasem jednak świąteczne aranżacje zaczęły nabierać rozmachu. W kolejnych latach coraz więcej było światełek, dużych figurek, spektakularnych choinek i dekoracji rozstawionych nie tylko w salonie, ale również w innych częściach domu. Wystrój przestał być jedynie tłem dla świąt, a zaczął pełnić funkcję pełnoprawnej scenografii - dopracowanej wizualnie i konsekwentnej stylistycznie.

Prawdziwy przełom przyszedł w momencie, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przeprowadzili się w 2022 roku do okazałej willi, w której wcześniej mieszkał Modest Amaro. Wtedy też gwiazda TVN zaczęła prezentować dekoracje w nowych, bardziej przestronnych wnętrzach. Świąteczny klimat zaczął obejmować nie tylko pomieszczenia, ale też otoczenie domu - wejścia czy ogród. Styl ewoluował w stronę luksusu: ogromne choinki, girlandy z zieleni, dziadki do orzechów i efektowne oświetlenie sprawiały, że dom wyglądał jak bożonarodzeniowa kraina.

W ostatnich latach widać wyraźne połączenie dwóch światów - wystawności i elegancji z większą harmonią i umiarem. Choć dekoracji wciąż nie brakuje, są one lepiej przemyślane, spójne kolorystycznie i dopasowane do architektury wnętrz. W tym roku największe zainteresowanie wzbudziły figury leśnych zwierząt, które pojawiły się w domu gwiazdy. Jedno pozostaje niezmienne: świąteczny dom Rozenek-Majdan od lat należy do tych, które wzbudzają największe emocje i są szeroko komentowane w mediach. 

