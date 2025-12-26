Życie Wojciecha Modesta Amaro w ostatnich latach przeszło ogromną przemianę. Jeden z najsłynniejszych polskich szefów kuchni, znany z programów "Hell's Kitchen" czy "Top Chef", po latach intensywnej kariery i sukcesów w świecie gastronomii wszedł na zupełnie nową drogę - duchową. Dziś więcej czasu poświęca rodzinie, modlitwie i działalności społecznej. Symbolem tej zmiany stała się kaplica, którą wybudował obok swojego domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret postawiła dom w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Wojciech Modest Amaro wybudował przy domu kaplicę. "Bóg pokazał mi, o co w tym życiu chodzi"

Kilka lat temu restaurator sprzedał swoje restauracje, a wraz z rodziną przeprowadził się do Dębówki pod Warszawą. Jak podkreśla, nie żałuje odejścia ze świata medialnego i gastronomicznego wyścigu. "Nie tęsknię za dawnym szumem, nie wypłakuję w rękaw, nie wzdycham za przeszłością" - mówił w „Gazecie Wyborczej". Na swojej farmie Forgotten Fields Farm małżeństwo stworzyło miejsce, które łączy wymiar społeczny i religijny. Wśród drzew, sadów, szklarni i ogrodów powstała kaplica, do której co tydzień zapraszają osoby pragnące wspólnej modlitwy. Amaro podkreśla, że spotkania dają "pokój serca, coś, co jest na pewno bardzo potrzebne".

Kaplica jest także codziennym miejscem modlitwy Amaro i jego żony. "Idę do swojej izdebki, a właściwie kaplicy i w spokoju się modlę. Nie sterczę na rogatkach, nie wymachuję różańcami, żeby wszyscy mnie widzieli" - wyjaśnił. Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro budzi zainteresowanie mediów i internautów. Usytuowana na dawnym sadzie, otoczona zielenią, zachwyca dużymi przeszkleniami, ogrodem, tarasem i licznymi ikonami oraz rzeźbami o tematyce religijnej. Wnętrza stworzyła Agnieszka Amaro, dbając o to, by dom był pełen światła i spokoju. W środku dominuje biel i czerń oraz ekskluzywny wystrój i meble, o których pochodzenie co rusz pytają internauci. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:

Wojciech Modest Amaro wybudował przy domu kaplicę Otwórz galerię

Dom Wojciecha Modesta Amaro robi wrażenie. Dominuje biel i czerń

Łazienka w domu Wojciecha Modesta Amaro prezentuje się elegancko. Urządzono ją w stylu nowoczesnej klasyki. Dominują w niej jasne barwy - biel, krem i delikatny beż. Pod oknami ustawiono wolnostojącą wannę. Obok niej stoi lekki, złoty stolik. Tuż obok ustawiono designerski stołek o fantazyjnych nogach w czerni i bieli. Całość dobrze komponuje się z białymi sztukateriami na ścianach, które nadają łazience klasyczny charakter. W podobnej kolorystyce urządzono salon. Dominują w nim jasne kolory, zaś duże okna wpuszczają dużo światła. Centralne miejsce zajmuje kominek ozdobiony dekoracjami i dużą fotografią. Całość uzupełniają starannie dobrane dodatki, jak lampy, wazony czy geometryczny dywan.

Uwagę zwraca także elegancka jadalnia z dużym, okrągłym stołem ustawionym w centrum. Wokół niego stoją dekoracyjne krzesła o ażurowych oparciach i kolorowych poduszkach. Przestrzeń jest dobrze doświetlona dzięki dużym oknom i lekkim zasłonom, a całość dopełnia efektowny, wiszący żyrandol.