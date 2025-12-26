Coraz więcej gwiazd stwierdza, że życie w tłocznych i głośnych miastach nie jest dla nich i podejmują decyzję o kupnie domu na wsi. Wiele lat temu na taki krok zdecydowała się Małgorzata Foremniak. Choć aktorka wciąż regularnie pojawia się na premierach i branżowych eventach, jak można podejrzeć na Instagramie, na co dzień najlepiej czuje się w otoczeniu natury.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pamięta pracę na planie serialu?

Małgorzata Foremniak zamieszkała na wsi. Wypoczywa w malowniczej okolicy

Małgorzata Foremniak kupiła posiadłość położoną ok. 100 km od Warszawy. Klimatyczny budynek został przerobiony na dom ze starej stodoły. Aktorka może tu odetchnąć w samym sercu natury - do dyspozycji ma bardzo duży ogród, a także znajdujące się bardzo blisko domu lasy. Foremniak często wybiera się na spacery po okolicy albo odpoczywa w przydomowej przestrzeni. Na jednym ze zdjęć sprzed domu, które opublikowała, widać, że zachowała w nim stare, drewniane okiennice.

Aktorka zadbała także o to, aby również we wnętrzach utrzymać dawny, rustykalny styl. Jak możemy podejrzeć na zdjęciach, które publikuje na Instagramie, w części domu na podłodze znalazły się szaro-beżowe, gresowe płytki. Ściany w kuchni wyłożono z kolei jasnym kamieniem. Aktorka postawiła na klimatyczne dodatki, takie jak wiklinowe krzesła i nieduży, okrągły stolik. Przytulności w pomieszczeniach dodają z kolei stołowe lampy, dające, miękkie, ciepłe światło. Na jednym z nagrań możemy podejrzeć też, że Foremniak wybrała bardzo ciekawy dodatek na okna - jasne rolety ozdobione kwiatowymi wzorami. Największe wrażenie robi jednak podłoga, którą można zauważyć m.in. w salonie i w sypialni - ciemna, wykonana z pięknych, szerokich desek.

dom Małgorzaty ForemniakOtwórz galerię

Małgorzata Foremniak dopiero po latach nauczyła się odpoczywać. Apeluje do kobiet

Małgorzata Foremniak dziś stara się znaleźć czas dla siebie i udaje jej się zwolnić tempo. Jak wyznała podczas spotkania "Kobiety wiedzą, co robią", organizowanego przez "Wysokie Obcasy", nie zawsze jednak przychodziło jej to łatwo. - Był w moim życiu czas, że pracowałam na 200 proc. W domu trójka dzieci, każde w innej szkole i z innymi problemami. Przychodziłam do domu i wiedziałam, że choć plan filmowy się skończył, to w domu był drugi plan do ogarnięcia. Nie mogłam usiąść, bo wiedziałam, że jak usiądę, to już nie wstanę - opowiadała aktorka. Jak przyznała, doprowadziła się do skrajnego zmęczenia, a jej ciało w końcu powiedziało "nie". - Ja właśnie się z wami tym dzielę, żebyście siebie nie doprowadziły do takiego momentu - dodała Foremniak.