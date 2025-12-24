Karol i Laura zyskali rozpoznawalność dzięki piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emitowanej w 2021 roku. Pierwotnie dobrano im innych partnerów, ale ich małżeństwa z eksperymentu nie przetrwały, a Karol i Laura stworzyli związek już po programie. Dziś są już po ślubie i mieszkają w Gliwicach w mieszkaniu, które wcześniej należało tylko do Laury. W połowie listopada tego roku Karol przekazał na Instagramie, że w ich czterech kątach zaszły bardzo duże zmiany.

Karol ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" sam wyremontował mieszkanie

Mieszkanie Laury i Karola jest dość nieduże, a na niewielkiej przestrzeni znajdowała się oddzielna kuchnia i osobny korytarz. Jak możemy podejrzeć na Instagramie, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił powiększyć lokum, otwierając kuchnię na salon. W miejscu ściany powstała nieduża wyspa kuchenna, zapewniająca dodatkowy blat roboczy i miejsce do spożywania posiłków. Karol zburzył również ścianę odgradzającą salon od korytarza, zastępując ją dekoracyjnymi lamelami. Pokój dzienny zyskał dodatkową przestrzeń, w której zmieścił się stół z krzesłami oraz dodatkowy fotel. Trzeba przyznać, że efekt robi piorunujące wrażenie.

Karol opublikował na Instagramie filmiki przed i po remoncie i opowiedział nieco o kulisach projektu, który okazał się dla niego ogromnym wyzwaniem. "Bez żadnej większej wiedzy o tym, jak zabrać się za tak spektakularny remont - po prostu ruszyłem. Większość zrobiłem sam, metodą prób i błędów" - przekazał. Karol nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z efektu, jaki udało mu się osiągnąć. "Zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna energia. Choć zostało jeszcze trochę rzeczy do wykończenia, to i tak efekt jest spektakularny" - dodał.

To nie koniec prac remontowych małżonków

Na Karola i Laurę czeka jednak jeszcze sporo zmian i dużo pracy. Małżonkowie kilka lat temu podjęli decyzję o zakupie i adaptacji strychu, aby połączyć go ze swoim obecnym mieszkaniem. Dzięki temu zyskają nie tylko dodatkową przestrzeń, ale też m.in. wymarzony taras. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpoczęli już remont tej przestrzeni, jednak miejsce nadal nie jest gotowe do zamieszkania. Karol, dopytywany przez fanów o postępy w pracach, odpowiedział, że "strych nadal czeka na swoją kolej".