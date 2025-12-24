Kasia i Jędrek Gąsienicowie doskonale zapadli w pamięć telewidzom. Popularność zdobyli dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", a ponadto można było oglądać ich m.in. w "Azja Express". W 2022 roku małżonkowie rozpoczęli pracę nad domem, który dziś robi furorę w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od kawałka ziemi, który w prezencie otrzymała Kasia Gąsienica.

Tak wygląda 35-metrowy dom Gąsieniców. Drewno i góralski klimat

Budowę wymarzonego domu letniskowego Kasia i Jędrek Gąsienicowie zaczęli w 2022 roku. Uczestniczka "Gogglebox" wyjawiła na Instagramie, że otrzymała do zagospodarowania 25 arów zarośniętego sadu. Małżonkowie podjęli decyzję, że w tym miejscu stanie ich domek. Kasia Gąsienica w rozmowie z "Telemagazynem" przyznała, że sama zajęła się projektem. Otoczony drzewami nieduży budynek ze spadzistym dachem jest z zewnątrz obłożony jasnym drewnem. Ogromne wrażenie robią duże okna, które wpuszczają do środka pełno światła.

Widać, że małżonkowie zadbali o każdy detal. Wejście do domu prowadzi przez piękne, rzeźbione drzwi, a całość w środku również wyłożona jest drewnem. Gąsienicowie postawili na bardzo klimatyczny kaflowy piec, idealnie wpisujący się w styl wnętrza. W środku znalazła się wygodna, pomarańczowa kanapa, ozdobiona poduszkami z góralskim motywem. Przed nią stanął oryginalny stolik wykonany z pni drzew. Na ścianach zawisły obrazy z góralskimi pejzażami. W domu do dyspozycji jest też nieduża, ale w pełni wyposażona kuchnia z wyspą i drewnianymi frontami. Małżonkowie zyskali dodatkową przestrzeń dzięki antresoli, która dodatkowo zdobiona jest rzeźbiona balustradą.

Kasia Gąsienica dba o dekoracje świąteczne

Kasia Gąsienica początkowo dzieliła się na Instagramie postępami w budowie, a od czasu, gdy dom został skończony, chętnie publikuje nowe ujęcia domu czy informuje o pracach na działce. Uczestniczka "Gogglebox" podkreślała kilkukrotnie, że uwielbia okres Bożego Narodzenia, a w jej 35-metrowym domku nie brakuje świątecznych dekoracji. W ubiegłym roku choinka stanęła tam już w październiku. W tym roku Kasia Gąsienica również pochwaliła się udekorowanym drzewkiem, a także figurką dziadka do orzechów, którą postawiła obok niego. Najbardziej klimatycznie dom Gąsieniców wygląda jednak zasypany śniegiem. Wtedy pejzaż jest po prostu bajkowy.