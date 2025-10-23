Powrót na stronę główną
Nie do wiary, co Diane Keaton zapisała w testamencie swojemu... psu. Zapnijcie pasy. Jest grubo
Diane Keaton w testamencie zapisała nietypową rzecz. Aktorka postanowiła przekazać pięć milionów komuś bardzo bliskiemu. Chodzi o jej psa.
Nie do wiary, co Diane Keaton napisała w testamencie. Zostawiła pięć milionów dolarów... swojemu psu
fot. REUTERS, Instagram/@diane_keaton

11 października w mediach pojawiła się niezwykle smutna informacja. W wieku 79 lat zmarła amerykańska aktorka Diane Keaton. Wiadomość o śmierci gwiazdy przekazał portal "People". Gwiazda zachwycała swoim ogromnym talentem, jednak jej życie prywatne również było ważne dla fanów. O Diane można było na pewno powiedzieć jedno - kochała zwierzęta. Wyszło na jaw, że nawet w testamencie nie pominęła swojego ukochanego psa. 

Szokujący zapis w testamencie Diane Keaton. Mało kto się spodziewał

Golden Retriever Reggie to ukochany pies Diane Keaton. Traktowała go jak członka rodziny. Widać to szczególnie po ujawnieniu testamentu aktorki. Jak donosi Rob Shuter z serwisu Naughty But Nice, gwiazda przeznaczyła aż pięć 5 milionów dolarów na specjalny fundusz powierniczy dla swojej Reggie. To znacząca suma, biorąc pod uwagę, że jej majątek szacowany jest na około 100 milionów dolarów. "Chciała, aby Reggie żyła z taką samą godnością i humorem, jak ona sama. To bardzo w stylu Diane - ekscentryczne, życzliwe i pełne miłości" - przekazał przyjaciel rodziny Keaton. 

Diane Keaton miała 79 lat. Tak wyglądał jej ostatni wpis w sieci

Diane Keaton wrzuciła ostatni wpis 11 kwietnia. Co ciekawe aktorka zamieściła w nim właśnie zdjęcia ukochanego psa. Na ujęciach widać, jak psiak się bawi i leży na poduszce. Uroczy post emanował osobistą radością i miłością Keaton do zwierząt. Jak przekazał "People", Reggie towarzyszyła Diane od 2020 roku i wielokrotnie pojawiał się na jej profilu, stając się nieformalnym bohaterem jej mediów społecznościowych. Nie da się ukryć, że ostatni wpis aktorki pokazuje jej codzienną pasję do życia i prostych przyjemności - momenty pełne ciepła, spokoju i autentycznego szczęścia. Kadr z ukochanym psem stał się symbolicznym pożegnaniem, przypominając fanom, jak wiele radości Diane Keaton potrafiła wnosić w życie innych, zarówno na ekranie, jak i poza nim. ZOBACZ TEŻ: Rodzina Diane Keaton wydała oświadczenie. Przekazano, co było przyczyną śmierci aktorki ; Wieści na temat Diane Keaton. "Jej stan pogorszył się bardzo nagle"

 

