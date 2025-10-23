11 października w mediach pojawiła się niezwykle smutna informacja. W wieku 79 lat zmarła amerykańska aktorka Diane Keaton. Wiadomość o śmierci gwiazdy przekazał portal "People". Gwiazda zachwycała swoim ogromnym talentem, jednak jej życie prywatne również było ważne dla fanów. O Diane można było na pewno powiedzieć jedno - kochała zwierzęta. Wyszło na jaw, że nawet w testamencie nie pominęła swojego ukochanego psa.
Golden Retriever Reggie to ukochany pies Diane Keaton. Traktowała go jak członka rodziny. Widać to szczególnie po ujawnieniu testamentu aktorki. Jak donosi Rob Shuter z serwisu Naughty But Nice, gwiazda przeznaczyła aż pięć 5 milionów dolarów na specjalny fundusz powierniczy dla swojej Reggie. To znacząca suma, biorąc pod uwagę, że jej majątek szacowany jest na około 100 milionów dolarów. "Chciała, aby Reggie żyła z taką samą godnością i humorem, jak ona sama. To bardzo w stylu Diane - ekscentryczne, życzliwe i pełne miłości" - przekazał przyjaciel rodziny Keaton.
Diane Keaton wrzuciła ostatni wpis 11 kwietnia. Co ciekawe aktorka zamieściła w nim właśnie zdjęcia ukochanego psa. Na ujęciach widać, jak psiak się bawi i leży na poduszce. Uroczy post emanował osobistą radością i miłością Keaton do zwierząt. Jak przekazał "People", Reggie towarzyszyła Diane od 2020 roku i wielokrotnie pojawiał się na jej profilu, stając się nieformalnym bohaterem jej mediów społecznościowych. Nie da się ukryć, że ostatni wpis aktorki pokazuje jej codzienną pasję do życia i prostych przyjemności - momenty pełne ciepła, spokoju i autentycznego szczęścia. Kadr z ukochanym psem stał się symbolicznym pożegnaniem, przypominając fanom, jak wiele radości Diane Keaton potrafiła wnosić w życie innych, zarówno na ekranie, jak i poza nim. ZOBACZ TEŻ: Rodzina Diane Keaton wydała oświadczenie. Przekazano, co było przyczyną śmierci aktorki ; Wieści na temat Diane Keaton. "Jej stan pogorszył się bardzo nagle"
