Katarzyna Sokołowska to ceniona reżyserka pokazów mody, której największą popularność przyniósł program "Top Model", gdzie od trzeciej edycji show jest częścią jury. Celebrytka należy do grona tych gwiazd, które bardzo dbają o prywatność. Jurorka show TVN unika eksponowania swojego życia w mediach społecznościowych, ale co jakiś czas robi wyjątek. Tym razem na jej fanów czeka prawdziwa gratka. Katarzyna Sokołowska pokazała wnętrza swojego luksusowego apartamentu w centrum Warszawy.

Tak mieszka Katarzyna Sokołowska. Jurorka "Top Model" ma widok na Pałac Kultury i Nauki

Katarzyna Sokołowska zdecydowała się na mieszkanie w samym centrum Warszawy. Biorąc pod uwagę tempo jej pracy i liczne zobowiązana zawodowe, taka lokalizacja jest dla jurorki "Top Model" bardzo praktyczna. Apartament ulokowany jest na wysokim piętrze, więc z mieszkania gwiazdy rozpościera się imponujący widok na panoramę Warszawy. Z mieszkania Katarzyny Sokołowskiej widać m.in. budynek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wnętrze urządzone jest w neutralnych kolorach ziemi. Dużo tu czerni, szarości, brązu i beżu. Na ścianach i regale można dostrzec dzieła sztuki i wiele etnicznych akcentów. Centralnym punktem salonu jest wygodna kanapa. W apartamencie można dostrzec także duży stół umieszczony pod oknem z widokiem na miasto. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Sokołowska zachwyciła na gali charytatywnej. Tak stylizację gwiazdy ocenił ekspert

Na początku września Katarzyna Sokołowska zachwyciła na Balu Charytatywnym Fundacji Legii, gdzie wraz z innymi znanymi osobistościami ze świata show-biznesu pojawiła się, aby wesprzeć szczytny cel. Stylizacje gwiazd podczas tego wydarzenia ocenił dla nas stylista fryzur i ekspert modowy Michał Musiał. To właśnie stylizację jurorki "Top Model" ocenił najwyżej. - Z całą pewnością należała do grona najlepiej ubranych gwiazd. Nonszalancka, długa suknia to świetny wybór. Niby nic odkrywczego, a jednak prosta forma i biały kolor zrobiły robotę - stwierdził, a następnie wskazał na znakomite dodatki. - Suknia w zestawieniu z geometryczną biżuterią i elegancką torebką wypadła perfekcyjnie. Warto zwrócić także uwagę na włosy. Teraz właśnie tak się czeszemy. Lekko, świeżo i subtelnie - ocenił ekspert. Jakie stroje na tę okazję wybrały inne gwiazdy? Więcej zobaczysz tutaj: Glinka zachowawczo, Boczarska z wpadką. Sokołowska zmiażdżyła konkurencję