Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski to duet, który na początku budził kontrowersje. Para pojawiała się na ściankach, a teraz jest to rzadkością. Warto także zaznaczyć, że duet nie udziela wywiadów. Wielu nie mogło zaakceptować też faktu, że między zakochanymi jest 48 lat różnicy. Jak widać ta kwestia nie jest problemem dla samych zainteresowanych - po dziś dzień są razem i tworzą rodzinę razem z Augustem i Aurorą. Wszyscy mogą liczyć na królewski komfort na co dzień.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mają dom jak ze snów. Spójrzcie na te detale

Ogromna przestrzeń, złote dodatki, marmur i meble, których nie spotkamy w pierwszym lepszym sklepie meblowym - te między innymi cechy tworzą willę znanej pary. W salonie napotkamy się na kolumny, dużą kanapę i bajeczny żyrandol. W tej przestrzeni nie ma miejsca na minimalizm i prostotę. Tuchlińska lubi robić sobie zdjęcia właśnie w salonie lub po prostu w lustrach, których nie brakuje w domu. Widzimy ponadto, że w willi jest bardzo dużo roślinności. Można poczuć się jak w ogrodzie botanicznym. Para postawiła głównie na palmy, które są w środku jak i przed posesją. Nie brakuje także dzieł sztuki, akwarium i podłogi jak z pałacu. Cała willa jest dobrze oświetlona i ponadto jest w niej dużo światła dziennego, a to za sprawą gigantycznych, panoramicznych okien, na które mało kto może sobie pozwolić.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski mieszkają na terenie posesji, która przypomina luksusowy kurort

Z zewnątrz posiadłość również prezentuje się luksusowo. Ogromne schody prowadzą do wejścia domu, który wykonany jest z szarej cegły. To właśnie w tym miejscu Patrycja Tuchlińska zapozowała z synem z racji jego urodzin. Wówczas wejście do domu zostało udekorowane balonami. Na zewnątrz nie brakuje tarasu, basenu i widoku na wodę. To jednak nie wszystko, na co mogą liczyć zakochani. Wygód na zewnątrz nie brakuje, ponieważ rezydencję wyposażono w korty tenisowe, a także ptaszarnię. To miejsce można na pierwszy rzut oka pomylić z zagranicznym kurortem.