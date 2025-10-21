Agnieszka Dygant spełnia się jako aktorka i bizneswoman, która ładuje baterie na wsi. Życie w mieście przestało jej się podobać i dlatego wyniosła się do tajemniczej lokalizacji. Od dawna pokazuje fanom, jak odpoczywa w nowym domu z podwórkiem w malowniczej okolicy. Leśna willa ma w sobie wiele nowoczesnych i klasycznych rozwiązań, nad którymi stale zachwyca się sama zainteresowana. Jesteście ciekawi, co tym razem pokazała?

REKLAMA

Zobacz wideo Dygant wyjawiła nam powód przeprowadzki!

Agnieszka Dygant w tej przestrzeni najlepiej odpoczywa. Wnętrze bajka!

Aktorka kupiła wspomniany dom w 2022 roku. Zależało jej na tym, żeby sąsiadował z lasem, był przestronny i miał duże okna. Dziś widzimy, że wizje Dygant spotkały się z rzeczywistością. Szczególnie widać to po salonie - aktorka ma genialną przestrzeń do relaksu. W salonie widzimy okno na ogród, duże kanapy, minimalistyczne fotele, lampy oraz drewniane elementy, nad którymi rozpływa się sama zainteresowana. "Nowy w domu (...). Stare drewno robi robotę (...). Naprawdę świetna robota" - opisała Dygant na Instagramie. Z salonu można sprawnie przejść na górę, ponieważ nieopodal kanapy widzimy schody i kolejny element z drewna, czyli ścianę. Całość wygląda przytulnie i swojsko. Jak wam się podoba?

Dom Agnieszki DygantOtwórz galerię

Agnieszka Dygant dokładnie przemyślała projekt domu. Zależało jej na tych aspektach

W trakcie budowy domu korzystano z naturalnych materiałów - taki właśnie był zamysł gwiazdy. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie. Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - opisała Dygant dla czasnawnetrze.pl. Ogromnym plusem nieruchomości jest także to, że powstała w bardzo cichej okolicy. Aktorka podkreśliła ten fakt w opisie jednej z fotografii przedstawiającej dom. "Nie gonić, po prostu być. Wszystko zwalnia, gdy tu jestem... Aż dziwnie się robi od tej ciszy" - mogliśmy przeczytać.