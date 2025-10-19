Małgorzata Rozenek-Majdan w końcu przeprowadziła się do swojego wymarzonego domu. Od kilku dni na jej profilu pojawiają się kolejne ujęcia z luksusowych wnętrz. Widzieliśmy już ogród, kuchnię i stylowy taras. Teraz celebrytka pokazała zdjęcia z sypialni, łazienek i przedpokoju. "Piękne wnętrza nie biorą się z przypadku. Powstają z rozmów, wizji, kompromisów i emocji. Z godzin spędzonych na wyborach, które czasem wydają się drobiazgami, a ostatecznie tworzą całość - taką, do której chce się wracać" - napisała.

Zobacz wideo Kazen tak podsumowała Małgorzatę Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się nową posiadłością. "To opowieść o nas"

W pierwszej kolejności zobaczyliśmy sypialnię, w której stanęło wielkie, wygodne łóżko. Po bokach Rozenek ustawiła małe stoliki nocne, na których znalazły się stylowe lampy. Cały pokój utrzymany jest w bieli i różnych odcieniach szarości. Uwagę przyciąga naprawdę ciekawy żyrandol o nieregularnym kształcie. Sporo dzieje się w łazienkach. W pierwszej z nich marmur przeplata się z cegłą i drewnem. Na zdjęciu widzimy ogromną kabinę prysznicową. Fanom dodatków z pewnością spodoba się półka ze stylowymi wazonami. W drugiej umieszczono także wannę w zabudowie. Kuchnia urządzona jest w stylu klasycznej elegancji: białe fronty szafek, srebrne uchwyty. Ze stonowanymi kolorami mebli kontrastują żółte krzesła. "Ten dom to nie projekt. To opowieść o nas. O rodzinie, o pracy, o marzeniach, które z czasem stały się rzeczywistością. Nie zawsze było łatwo, ale było bardzo warto" - napisała Rozenek. Trzeba przyznać, że żaden opis nie odda tego, co dzieje się w niektórych pomieszczeniach. Zdjęcia, na których zobaczycie wszystkie detale, znajdziecie w naszej galerii.

Dom Małgorzaty Rozenek-MajdanOtwórz galerię

Fani zachwyceni nowym domem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Efekt końcowy przerósł ich oczekiwania

Kilka ujęć z posiadłości wystarczyło, by wywołać zachwyt wśród obserwatorów Rozenek. "Tak wygląda elegancja, która nie potrzebuje słów. Czysta magia. Każdy kadr to pocztówka z piękna, detal dopracowany jak dzieło sztuki", "Bardzo piękne, wysmakowane wnętrza. Gratulacje!", "Piękno nawet w najmniejszym szczególe" - pisali pełni podziwu.