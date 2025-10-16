Edyta Herbuś od siedmiu lat związana jest z Piotrem Bukowieckim. Dwa lata temu para kupiła dom pod Warszawą. Wykańczanie wymarzonego gniazdka nie przebiega jednak w takim tempie, jakiego oczekiwaliby zakochani. Tancerka wyrażała nadzieję, że ubiegłoroczne święta uda jej się spędzić w nowym domu. Tymczasem okazało się, że udało im się dopiero wyremontować kuchnię. Celebrytka pochwaliła się efektem renowacji.

Edyta Herbuś pochwaliła się nową kuchnią. Połączyła klasykę z nowoczesnością

Edyta Herbuś jest w trakcie urządzania wymarzonego gniazdka. Jak przyznała w rozmowie z Pomponikiem, nie nakłada na siebie presji czasu. - Mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową. Pewne rzeczy można zaplanować, a na inne nie masz wpływu. Dużo elementów musi się połączyć. To są różne ekipy, dostawy materiałów, jakieś nasze pomysły, które czasem w niestandardowy sposób trzeba zrealizować. Czas jest tym wyzwaniem - mówiła. Ostatnio tancerka pochwaliła się na Instagramie efektami remontu kuchni. Celebrytka zdecydowała się połączyć nowoczesne elementy z przytulną klasyką. W pomieszczeniu nie zabrakło więc drewnianych wykończeń i jasnych kolorów. Wzrok przyciągają dwukolorowe proste szafki oraz marmurowe blaty. Warte uwagi są także skórzane krzesła barowe. Minimalistyczny charakter przełamują natomiast ogromny obraz w odcieniach czerwieni i różu oraz kolorowy bukiet kwiatów ustawiony na kuchennej wyspie. Internautom przypadła do gustu nowa kuchnia celebrytki. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Piękne wnętrze i pełne charakteru!", "Przepięknie", "Ślicznie" - zachwycali się fani. Zdjęcia kuchni Edyty Herbuś znajdziecie w naszej galerii.

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki sami urządzają dom. "Poświęca dużo czasu na to"

Celebrytka nie ukrywa, że wydłużający się czas remontu jest spowodowany głównie tym, iż nie powierzyła aranżacji wnętrz architektom. Tancerka chce bowiem sama urządzić swoje gniazdko. - Ponieważ nasz dom urządzamy sami, bez projektantów, to rozmawiamy sobie o tym. Piotr poświęca dużo czasu na to, żeby wyszukiwać rzeczy, a zna mnie tak dobrze, że kiedy jestem np. zaabsorbowana pracą, to selekcjonuje rzeczy, które mu się podobają i przypuszcza, że spodobają się i mnie. Później się okazuje, że w większości przypadków rzeczywiście trafił! - mówiła w wywiadzie dla serwisu JastrząbPost.