Edyta Herbuś od siedmiu lat związana jest z Piotrem Bukowieckim. Dwa lata temu para kupiła dom pod Warszawą. Wykańczanie wymarzonego gniazdka nie przebiega jednak w takim tempie, jakiego oczekiwaliby zakochani. Tancerka wyrażała nadzieję, że ubiegłoroczne święta uda jej się spędzić w nowym domu. Tymczasem okazało się, że udało im się dopiero wyremontować kuchnię. Celebrytka pochwaliła się efektem renowacji.
Edyta Herbuś jest w trakcie urządzania wymarzonego gniazdka. Jak przyznała w rozmowie z Pomponikiem, nie nakłada na siebie presji czasu. - Mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową. Pewne rzeczy można zaplanować, a na inne nie masz wpływu. Dużo elementów musi się połączyć. To są różne ekipy, dostawy materiałów, jakieś nasze pomysły, które czasem w niestandardowy sposób trzeba zrealizować. Czas jest tym wyzwaniem - mówiła. Ostatnio tancerka pochwaliła się na Instagramie efektami remontu kuchni. Celebrytka zdecydowała się połączyć nowoczesne elementy z przytulną klasyką. W pomieszczeniu nie zabrakło więc drewnianych wykończeń i jasnych kolorów. Wzrok przyciągają dwukolorowe proste szafki oraz marmurowe blaty. Warte uwagi są także skórzane krzesła barowe. Minimalistyczny charakter przełamują natomiast ogromny obraz w odcieniach czerwieni i różu oraz kolorowy bukiet kwiatów ustawiony na kuchennej wyspie. Internautom przypadła do gustu nowa kuchnia celebrytki. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Piękne wnętrze i pełne charakteru!", "Przepięknie", "Ślicznie" - zachwycali się fani. Zdjęcia kuchni Edyty Herbuś znajdziecie w naszej galerii.
Celebrytka nie ukrywa, że wydłużający się czas remontu jest spowodowany głównie tym, iż nie powierzyła aranżacji wnętrz architektom. Tancerka chce bowiem sama urządzić swoje gniazdko. - Ponieważ nasz dom urządzamy sami, bez projektantów, to rozmawiamy sobie o tym. Piotr poświęca dużo czasu na to, żeby wyszukiwać rzeczy, a zna mnie tak dobrze, że kiedy jestem np. zaabsorbowana pracą, to selekcjonuje rzeczy, które mu się podobają i przypuszcza, że spodobają się i mnie. Później się okazuje, że w większości przypadków rzeczywiście trafił! - mówiła w wywiadzie dla serwisu JastrząbPost.
