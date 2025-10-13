Anna Starmach dała się poznać jako ekspertka kulinarna. Choć sławna stała się głównie dzięki telewizji, to znane są również jej publikacje książek z autorskimi przepisami. Warto wspomnieć, że celebrytka latami występowała także jako jedna z jurorek w "MasterChefie". Anna Starmach na co dzień mieszka z rodziną w Krakowie, ale ma również urokliwy dom na wsi, gdzie co jakiś czas wyjeżdża, aby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ostatnio celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała taras. Co za widok! Musicie to zobaczyć.

Anna Starmach chwali się ogrodem w wiejskiej posiadłości. "Najpiękniej"

Anna Starmach prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fanom kulisy życia zawodowego, jak i prywatnego. Na nowo opublikowanym InstaStories celebrytka zdecydowała się pochwalić bajecznym ogrodem w jej wiejskiej posiadłości. Na filmiku możemy zobaczyć taras z pięknego grubego drewna o ciemnym odcieniu. Taras jest zadaszony, dzięki czemu można go użytkować niezależnie od pogody. Na drewnianej podłodze stoją okazałe meble ogrodowe, również drewniane, jednak o zdecydowanie jaśniejszej tonacji. Na tym jednak nie koniec, ponieważ to widok z tarasu robi zdecydowanie największe wrażenie. Ogród jest naprawdę duży i otoczony drzewami. Ta zieleń bijąca niemal z każdej strony zapiera dech. "Słoneczna jesień na wsi. Najpiękniej" - napisała pod nagraniem. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Anna Starmach jest zakochana w wiejskiej posiadłości. "Jedna z lepszych decyzji w moim życiu"

Dom na wsi Anny Starmach znajduje się w wyjątkowej okolicy. Do posiadłości prowadzi droga przez las. Wystój domu jest starannie przemyślany. Oczywiście motywem przewodnim jest tradycyjny wiejski styl, z drewnianymi ścianami i podłogami, a całość urozmaicają przytulne dodatki. - Nie wyobrażam sobie już mojego życia bez widoku na ogród, na niebo, bez tej ciszy, bez kominka, bez robienia ciast, kiedy wszyscy już śpią. Wiele z was odradzało mi zakup domu na wsi, że takie życie i tu, i tam się nie udaje. Uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu - mówiła niegdyś na Instagramie.

