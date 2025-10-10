Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą znaną parę w polskim show-biznesie. Oboje zasłynęli jako twórcy internetowi. Swój związek ogłosili w 2018 roku. Od tego czasu wzięli ślub, a na świat przyszły ich trzy córki: Pola (ur. 2020 r.), Nela (ur. 2021 r.) i Jaśmina (ur. 2023 r.). Rodzina w 2023 roku zakupiła nieruchomość. Przybysz i Dąbrowski zdecydowali się na willę o powierzchni 23-metrów kwadratowych. Regularnie relacjonują wykańczanie nowej posiadłości. Niesamowitym elementem jest ogród, który jest otulany przez las. Sylwia Przybysz pokazała kilka kadrów.

Sylwia Przybysz pokazała ogród w lesie. Plac zabaw dla córek to dopiero początek

Sylwia Przybysz w mediach społecznościowych udostępniła nagranie swojego ogrodu. Nie da się ukryć, że na wideo panuje spokojna, niemal tajemnicza atmosfera, stworzona przez mgłę otaczającą drzewa. Widzimy m.in. ścieżki, prowadzące przez ogród, otoczone bujną roślinnością. Jednym z kluczowych momentów jest przezroczysta altana, ze szklanymi ścianami. Drugi budynek to niewielki domek dla dzieci, który ma boczną zjeżdżalnię. Widać również takie elementy, jak hamaki, które są idealnym punktem wypoczynku. Nie można nie wspomnieć o roślinach: od drzew iglastych w tle po różne kwiaty, które zdobią ścieżki. Fani pary są zachwyceni aranżacją terenu wokół domu Przybysz i Dąbrowskiego. "Chyba nie widziałam piękniejszego ogrodu", "Cudowny ogród, sama magia", "Magicznie" - piszą w komentarzach.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski kupują córkom telefony komórkowe? Wszystko zdradzili!

W rozmowie z Plotkiem Sylwia Przybysz została zapytana o podejście do telefonów komórkowych dla dzieci. Okazuje się, że córki Dąbrowskich są całkowicie odcięte od internetu i mediów społecznościowych, a całe dnie wypełnia im zabawa. - Nie używają telefonów, ale wiedzą, że jest takie coś. My mamy telefony, ale nie dajemy im, żeby przeglądały np. TikToka. Choć myślę, że dużo dzieci w ich wieku ma już do tego dostęp, to nasze nawet o to nie pytają. To jest dobry znak. (...) Tego nie ma i myślę, że jak najdłużej nie będzie - zdradziła celebrytka. Jan Dąbrowski też się wypowiedział. - Co prawda mają swoje telefony, ale takie, że klikasz jedynkę i dzwoni kaczka - zażartował celebryta. - Dzięki temu inaczej rozwija się ich wyobraźnia - dodał na koniec. ZOBACZ TEŻ: Przybysz i Dąbrowski pokazali ociekającą luksusem łazienkę. Ten element zszokował internautów