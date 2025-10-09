Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to para popularnych influencerów, która w bardzo młodym wieku zdecydowała się założyć rodzinę. Małżeństwo wychowuje razem trójkę dzieci: Polę, która urodziła się w 2020 roku, Nelę, która przyszła na świat rok później i Jaśminę, która dołączyła do rodziny w 2023 roku. Zakochani od dawna podkreślali w wywiadach, że ich największym marzeniem jest założenie dużej rodziny i nie zwlekali ze zrealizowaniem tej wizji. Para w 2023 roku zdecydowała się na zakup luksusowej willi o powierzchni 230-metrów kwadratowych. Małżeństwo na bieżąco relacjonowało wykańczanie nowego domu. Więcej przeczytasz tutaj. Sylwia Przybysz właśnie pochwaliła się spektakularnym ogrodem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukochany rzucił Gessler w dniu osiemnastki. "Jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem. Drugi się zaczynał"

Sylwia Przybysz pokazała spektakularny ogród. "Najpiękniejszy obraz w naszym domu"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdecydowali się na kupno posiadłości otoczonej drzewami. Dom położony jest w lesie nieopodal Warszawy. Para postanowiła zaaranżować każdy metr ogrodu, tak aby przestrzeń była przyjazna dla całej rodziny. Ze względu na wyjątkowy widok i prywatność, jaką zapewniają drzewa, małżeństwo wykańczając dom, wybrało ogromne okna, dzięki którym można podziwiać naturę. Zdjęcia z posiadłości możecie zobaczyć tutaj. Para właśnie pokazała, jak klimatycznie wygląda ich ogród jesienią, kiedy las spowity jest mgłą.

Ogród to najpiękniejszy obraz w naszym domu

- podkreśliła Sylwia Przybysz i opublikowała nagranie z tego miejsca.

Fani Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego zachwyceni ogrodem pary. "Tylko horrorek na wieczór"

Nie da się ukryć, że jesienna aura tworzy naprawdę wyjątkowy klimat w ogrodzie Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego, co od razu zauważyli fani. "Z takim ogrodem sama bym została jeszcze większą jesieniarą. Horrorek by wleciał na wieczór dodatkowo, cudowny jest", "Magicznie", "Tajemniczy ogród", "Pięknie tam macie" - czytamy w komentarzach. Fani podkreślili, że miejsce idealnie nadawałoby się na realizację kolejnej części "Zmierzchu", czyli popularnego filmu o wampirach. W Halloween para z pewnością będzie miała ogromne pole do popisu w wykorzystaniu tej przestrzeni.