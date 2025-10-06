Olga Kalicka bez wątpienia ma ostatnio bardzo napięty okres. Niedawno wystartował nowy sezon serialu "Rodzinki.pl", w którym aktorka wciela się w rolę Magdy. Oprócz tego w maju 2025 roku powitała na świecie drugie dziecko, córkę Anielę. Właśnie przez wzgląd na powiększenie się rodziny Olga Kalicka zaczęła rozglądać się za nową nieruchomością. Całe przedsięwzięcie nieustannie relacjonowała w sieci. Obecnie celebrytka może odetchnąć z ulgą, bo znalazła wymarzony dom. Właśnie po raz kolejny uchyliła rąbka tajemnicy i zaprosiła swoich fanów do kolejnych nowo urządzonych pomieszczeń. Jeśli myślicie, że salon robi furorę, to padniecie, jak zobaczycie garderobę.

Jak wiadomo, przeprowadzka nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć. Olga Kalicka ze względu na ciążę oraz ograniczony czas postanowiła nie zaczynać budowy od zera. Gwiazda poszukiwała więc domu, który będzie niemal gotowy do zamieszkania od razu. Jak dowiadujemy się z Instagrama, cały ten proces zajął jej rok. Teraz Olga Kalicka może cieszyć się chwilami w nowym gniazdku. Ostatnio pokazała ogromny salon, a także zrobiła prezentację domu na zewnątrz. Tym razem znowu pokazała pokój dzienny, jednak z zupełnie innej perspektywy. Na InstaStories możemy zobaczyć jadalnię. W pomieszczeniu znajduje się duży stół z jasnego drewna, który idealnie zgrywa się z podłogą o podobnej tonacji. Największą uwagę przykuwają jednak dwa gigantyczne okna z widokiem na piękny zielony ogród.

Na tym jednak nie koniec. Olga Kalicka zaprosiła fanów również do garderoby. Trzeba przyznać, że pomieszczenie jest duże, jak na jego funkcję. Co za tym idzie, wszystko jest starannie przemyślane i zaplanowane, a każda rzecz ma swoje miejsce. W pokoju znajdują się dwie duże szafy, a także szafki oraz półki na buty czy torebki. Wszystko jest pięknie wyeksponowane i widoczne niemal już od samego wejścia. Garderoba zachowana jest w podobnej kolorystyce, co inne pomieszczenia w domu. Na podłodze możemy zobaczyć drewno, a szafy są białe. "Nie no, nie wierzę, co tutaj się stało" - napisała aktorka. Zdjęcia z nowego domu Kalickiej znajdziecie w naszej galerii.

Olga Kalicka urządza nowe gniazdko. Tylko spójrzcie na kuchnię i łazienkę

W pozostałej części filmiku możemy rzucić okiem także na inne części domu. Tym razem padło na kuchnię i łazienkę. Widać, że oba pomieszczenia są do siebie bardzo podobne. W łazience na podłodze i ścianach znajdują się płytki imitujące beton. Pomieszczenie ocieplają białe meble z drewnianymi wstawkami. W kuchni również są białe meble z charakterystycznymi czarnymi uchwytami. Na podłodze również znajdują się betonowe płytki. Uwagę zwraca natomiast ciemny, grafitowy blat. Podobają się Wam wnętrza nowego domu Kalickiej? Dajcie znać w naszej sondzie!