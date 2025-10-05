Agata i Piotr Rubik już od dwóch lat mieszkają z córkami w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Miami. Żona znanego kompozytora chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda ich życie za oceanem oraz jak się tam urządzili. Rubikowie zakupili na Florydzie apartament, który początkowo wynajmowali. Wnętrza zachwycają.
Mieszkanie rodziny znajduje się na jednym z wyższych pięter budynku, dzięki czemu z ich tarasu rozciąga się zapierający dech widok na panoramę Miami, park oraz niedaleko położoną plażę. We wnętrzach dominują jasne kolory oraz nowoczesny wystrój. Obecną w większości pomieszczeń biel przełamują kolorowe meble, dodatki oraz wiele roślin. Znajdująca się w salonie modna, pistacjowa kanapa często pojawia się w Instagramie Rubików, gdyż rodzina chętnie spędza wspólnie czas w pokoju dziennym. Widoczne na zdjęciach meble są również m.in. beżowe oraz brązowe. Wartym uwagi elementem wystroju jest także spore lustro na ścianie w salonie, w którym Agata chętnie robi sobie instagramowe selfie. Apartament, który często zachwalają w komentarzach internauci, jest urządzony stylowo, lecz zarazem też przytulnie.
Celebrytka prowadziła niedawno na Instagramie Q&A, w którym chętnie odpowiadała na pytania fanów. Otrzymała przy tym jednak także jeden nieprzyjemny komentarz od pewnej obserwatorki. "Już dawno chciałam napisać, że jesteś żałosna" - mogliśmy przeczytać na Instagramie. Ta opinia nie miała większego wytłumaczenia. Wielu influencerów unika reagowania na hejt, jednak Rubik nie należy do tego grona. Postanowiła odpowiedzieć internautce w swoim stylu. "Przykro mi, że musiała pani tyle czekać" - napisała krótko Agata Rubik.
