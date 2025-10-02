Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień mieszkają w okazałej willi, która znajduje się pod Warszawą. Jeszcze niedawno małżeństwo miało również do dyspozycji dom na Mazurach, jednak po odnowieniu posiadłości para zdecydowała się na jej sprzedaż. Jak się okazuje, wraz z nadejściem jesieni żona aktora postanowiła nieco odświeżyć zamieszkiwaną posiadłość, a także urozmaicić ją nowymi dodatkami. Efekt końcowy zapiera dech w piersiach. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura o związku z Edytą. "Odczuwam swój wiek"

Edyta Pazura zaszalała z jesienną dekoracją domu. Co za kolory!

Edyta Pazura w świeżo opublikowanym filmiku na Instagramie pokazała, jak udekorowała dom na jesień. Gwiazda może pochwalić się dużym salonem. W centralnym punkcie tego pomieszczenia znajduje się okazały kominek, wyłożony dekoracyjnymi cegłami o szarej barwie. Aby poczuć jesienny klimat, celebrytka postanowiła udekorować go lampkami, świecącymi w jasnej tonacji oraz świecami dekoracyjnymi. Między świecami znajdują się również dynie, które z pewnością nawiązują już do zbliżającego się Halloween. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na białej półce umieszczonej na środku kominka Edyta Pazura zdecydowała się ustawić pięknie kwitnące hortensje w kolorze różu oraz filetu. Co ciekawe, celebrytka postanowiła sama nieco je zabarwić, aby jeszcze bardziej podkreślić ich kolor. Trzeba przyznać, że w tej dekoracji to właśnie kwiaty skupiają na sobie najwięcej uwagi i robią prawdziwą furorę.

W tym roku postanowiłam trochę podkręcić kolor hortensji. Za wszelką cenę bronię się przed nadejściem zimy, więc stawiam na róż i fiolet

- napisała na Instagramie. Zmieszczone nagranie możecie zobaczyć w dolnej części artykułu. W opublikowanym poście widzimy także, że w całym procesie dekoracji domu Edycie Pazurze towarzyszył ukochany pupil.

Edyta Pazura zmieniła wystrój wnętrz. Internauci aż pieją z zachwytu

Dodana relacja nie obeszła się bez echa w sieci. Internauci byli wręcz wniebowzięci, a w komentarzach posypały się same zachwyty. "Pięknie, czuć jesień!", "Kocham takie klimaty", "Pani Edytko, dziękuję pięknie za inspirację" - czytamy pod postem. A Wam jak się podoba jesienny wystrój wnętrz gwiazdy? Dajcie znać w naszej sondzie! Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy żona Cezarego Pazury decyduje się na wprowadzenie zmian w domu. Jeszcze niedawno relacjonowała przygotowania ogrodu zimowego. Celebrytka ewidentnie ma smykałkę dekoratorską i co jakiś czas lubi odświeżyć domowy wystrój.