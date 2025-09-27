Karolina Pisarek jest aktualnie jedną z najpopularniejszych polskich modelek, która spełnia się także w świecie influencerów. Działalność gwiazdy przekłada się na jej zarobki, które muszą należeć do dość zadowalających. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w styczniu bieżącego roku Pisarek poinformowała, że kupiła nieruchomość w Dubaju. W najnowszym wywiadzie modelka opowiedziała więcej na temat budowy domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek o zarobkach influencerki. Wspomniała o kłótni z Krupą

Karolina Pisarek buduje dom w Dubaju. "Traktuję to jako inwestycję"

Jak się okazuje, początkowo Pisarek sądziła, że wybudowany w Dubaju dom będzie traktowała jako lokum na zimowe miesiące w Polsce. Aktualnie zmieniła jednak zdanie. - Inwestuję w nieruchomość w Dubaju. Podpisałam umowę. Miesięcznie trzeba przelewać środki na budowę domu. Nie do końca pamiętam, co to jest za miejscówka, bo ja tam nie mieszkam. Wcześniej miałam plan, żeby uciekać tam na zimę. Teraz bardziej traktuję to jako inwestycję. Możliwe, że go sprzedam, żeby na tym zarobić - wyznała modelka w rozmowie z Jastrząb Post.

Pisarek podzieliła się również kilkoma szczegółami dotyczącymi samej nieruchomości. Koszt jej budowy ma być przy tym "niemały". - Jeśli chodzi o koszt, to nie będę mówić, bo jak będę chciała sprzedać, to zatrzymam to dla siebie, ale jest on niemały. Będzie miał chyba 300 metrów. To bliźniak z pięcioma pokojami - ujawniła gwiazda.

Tyle Karolina Pisarek zarobiła po "Top Model". Na większe pieniądze musiała poczekać

Przypomnijmy, że kariera Pisarek wystrzeliła po jej udziale w piątej edycji polskiego "Top Model", w której zajęła drugie miejsce. W rozmowie z Plotkiem w lipcu 2025 roku modelka opowiedziała jednak, że tuż po programie nie zarabiała kroci, jak wszyscy mogli myśleć. - Zaraz po "Top Model" to w ogóle nie zarabiałam pieniędzy - wyjawiła Karolina, informując, że na pierwsze zlecenie czekała kilka miesięcy. - Wydaje mi się, że to było około dwóch tysięcy złotych. Jako początkująca modelka cieszyłam się z takich pieniędzy - dodała, mówiąc o pierwszym zarobku. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Pisarek wygadała się o zarobkach. Tyle zarobiła po 'Top Model'. Szok".