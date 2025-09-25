Rubik pokazuje, jak urządzi pokoje córek w Miami. Sypialnie jak z katalogu. Na bogato

Agata i Piotr Rubikowie od kilku lat spełniają swoje marzenie o życiu w Stanach Zjednoczonych. Po przeprowadzce do Miami cała rodzina szybko zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu. Żona muzyka aktualnie chętnie dzieli się swoją codziennością za Oceanem na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 233 tysiące osób. To właśnie tam celebrytka niedawno pokazała wizualizacje pokoi córek po planowanym remoncie.

Agata Rubik opublikowała wizualizacje nowych wnętrz córek. Każdy z pokoi ma mieć swój indywidualny styl i kolorystykę

Z materiałów udostępnionych przez Rubik na InstaStories wynika, że młodsza córka - Alicja otrzyma przestrzeń w stonowanej, eleganckiej kolorystyce - dominować będą biel, beż i delikatna szarość, co nada pokojowi spokojny i harmonijny charakter. Starsza z córek zdecydowała się na połączenie drewna z odcieniami błękitu, tworząc jasne i przytulne wnętrze, które może sprzyjać relaksowi oraz kreatywności. Uwagę zwraca również duże okno ukazujące panoramę Miami. Przy okazji Agata pokazała również fotografię córki przeglądającej próbki tkanin, z zaciekawieniem wybierającej dodatki i detale, które nadadzą pokojom indywidualny charakter. Rubik zapowiedziała, że prace remontowe powinny zostać ukończone jeszcze w tym roku, a po ich zakończeniu każde z dzieci będzie mogło cieszyć się funkcjonalną i estetyczną przestrzenią dostosowaną do swoich potrzeb.

Agata Rubik zagościła w "Dzień dobry TVN". W programie pojawił się ukochany jej córki

Kilka tygodni temu Agata Rubik wraz z córkami i przyszłym zięciem pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Okazało się, że Lucca, który po raz pierwszy odwiedził nasz kraj, zachwycił się nie tylko polską architekturą, ale też kuchnią, a przy okazji nauczył się kilku słów po polsku. - Bardzo podoba mi się bycie tutaj z tą rodziną - przyznał. Rubik podkreśliła, że cieszy się z obecności chłopaka starszej córki, ponieważ takie wspólne podróże tworzą piękne, rodzinne wspomnienia. - Lucca jest bardzo fajnym chłopakiem. Dobrze się z nim czujemy, więc fajnie jest dzielić takie momenty - wyznała. Rubikowie nie wykluczają, że w przyszłości mogą wrócić na stałe do Polski, a wtedy Lucca również mógłby zamieszkać w kraju nad Wisłą.