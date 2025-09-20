Georgina Rodriguez zgromadziła aż 71,1 mln obserwatorów na Instagramie. Ukochana Cristiano Ronaldo szybko stała się jedną z najbardziej popularnych influencerek na świecie. Reklamuje światowe marki i doczekała się nawet własnego show na Netfliksie. Tym razem uraczyła fanów domowymi kadrami. Jesteście ciekawi?

Georgina Rodriguez pokazuje willę. Dom marzeń?

Georgina Rodriguez mieszka z rodziną w przestronnej i minimalistycznej rezydencji, w której nie brakuje nowoczesnych rozwiązań. W domu dominują jasne kolory i odrobina zieleni. Rodriguez dumnie paradowała na nagraniach na Instagramie z wiertarką i skrzynką z narzędziami. Widzimy przestronny salon w białym i beżowym kolorze z widokiem na ogród, kuchnię z wyspą, jadalnię z marmurowym stołem oraz podświetlane sufity. Z zewnątrz dom wygląda bardzo nowocześnie. Jest utrzymany w bieli i otoczony roślinnością. W ogrodzie nie mogło zabraknąć dużego basenu, z którego pewnie chętnie korzystają dzieci znanej pary. Chcecie zobaczyć, jak wygląda jedna z sypialni oraz łazienka? Znajdziecie te pomieszczenia w naszej galerii na górze strony.

Georgina Rodriguez często pokazuje się w kusych kreacjach. W Fatimie poszła o krok za daleko?

Gwiazda na kadrach z willi pokazała się w sportowych zestawach, które podkreślają jej figurę. Bardzo lubi pozować w odważnych ubraniach, co wiele razy już budziło kontrowersje. Jedną z szeroko komentowanych stylizacji Rodriguez była sukienka z ażurowymi wstawkami, która lekko odkrywała ciało. W tym wydaniu celebrytka odwiedziła sanktuarium w Fatimie. Co na to wszystko duchowny? - Z tego, co widać na zdjęciu, nie widzę powodów, żeby posądzać panią o brak szacunku czy niegodne zachowanie - przekazał ksiądz Marek Sawicki. - Oczywiście w takim miejscu jak Fatima mogłaby jedynie przykryć ramiona, ale poza tym nie doszukiwałbym się w tym stroju niczego niestosownego - uzupełnił. Nie postrzega stylizacji gwiazdy za kontrowersyjną. - Ogólnie przyjmuje się, że w takim miejscu wypada mieć przykryte ramiona i kolana. Natomiast w tym wypadku nie robiłbym z tego sensacji - dowiedzieliśmy się.