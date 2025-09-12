Agnieszka Dygant od pewnego czasu dzieli życie między Warszawę a swój ekologiczny dom w głuszy. Choć budowa i urządzanie posiadłości były dla aktorki dużym wyzwaniem, dziś gwiazda z radością prezentuje kolejne efekty pracy. Tym razem pochwaliła się pokojem z ogromnymi oknami, którego sercem stał się wyjątkowy czarny drewniany stół.

Zobacz wideo Dygant o remoncie domu. To dlatego opuściła Warszawę

Agnieszka Dygant pochwaliła się designerskimi meblami. Wiemy, ile trzeba za taki luksus zapłacić

Dygant w nowych relacjach na Instagramie pochwaliła się kolejnym elementem wyposażenia swojego domu w głuszy. Chodzi o czarny stół, który, jak podkreśliła, ma w sobie coś wyjątkowego. - Bardzo długo nie wiedziałam, co to ma być i chciałam wam go pokazać, bo uważam, że jest wspaniały. Z duszą... Jest czymś wyjątkowym - powiedziała, prezentując mebel z góry, by fani mogli zobaczyć jego solidną formę. Aktorce zależało, by pasował do wnętrza, ale też niósł ze sobą historię. Choć to stół był głównym bohaterem nagrań, Dygant przy okazji pokazała także inne meble znajdujące się w posiadłości. Z dumą zaprezentowała masywną ławę, którą określiła jako "przepiękną", oraz niskie stoliki. Podkreślała ich stabilność, żartując, że choć wielu myśli inaczej, każdy, kto na nich usiadł, przekonał się, że są wyjątkowo solidne. Z naszych informacji wynika, że koszt stołu wynosi około siedmiu tys. złotych, a ława to wydatek rzędu trzech i pół tys. Firma jednak zaznacza, że każde zamówienie wyceniane jest indywidualnie.

Agnieszka Dygant stawia na naturalne rozwiązania. Połączyła je z nowoczesnością

Rezydencja Dygant w lesie od początku powstawała w duchu prostoty i ekologii. Surowe drewno, ciemne barwy i naturalne faktury nadają wnętrzom charakteru i harmonii. Taras otwierający się na zieleń jest idealnym miejscem do odpoczynku, a meble dodają mu charakteru i harmonii. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie" - wyjawiła aktorka i dodała: "Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - zdradziła Dygant w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl.