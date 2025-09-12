Julia Wieniawa ma stylowe mieszkanie i dom w lesie. Tak się urządziła!

Julia Wieniawa jest aktualnie jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Nic więc dziwnego, że zarobione dzięki pracy pieniądze, stara się przeznaczać m.in. na inwestycje, którymi są nieruchomości. Gwiazda na co dzień zamieszkuje w apartamencie w centrum Warszawy, jednak niedawno zakupiła również dom pośrodku lasu. Wnętrza w obydwu miejscach mogą stanowić sporą dozę inspiracji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o fenomenie Taylor Swift

Julia Wieniawa ma mieszkanie w Warszawie oraz dom w lesie. Tylko spójrzcie, jak urządziła wnętrza

Zarówno mieszkanie, jak i dom Wieniawy zostały urządzone przez osobę z widocznym poczuciem stylu. Nieruchomości są przestronne, posiadają wiele okien i przeszkleń, a dominują w nich jasne oraz ciepłe kolory. Pazura w każdym z pomieszczeń dodają kolorowe dodatki - dywany, poduszki, obrazy, książki - oraz różnego rodzaju rośliny. Przyglądając się meblom możemy dostrzec, że w dużej mierze są one drewniane, dodatkowo ocieplając wnętrza. W kuchni i łazience Julii dominują jednak jasne wykończenia.

Najpopularniejszym miejscem, które gwiazda chętnie pokazuje w mediach społecznościowych jest jej sypialnia, połączona z garderobą. W pomieszczeniu, w którym Wieniawa trzyma swoje ubrania oraz m.in. luksusowe torebki, dostrzegamy przede wszystkim zieloną wykładzinę oraz wspominane już, stylowe, drewniane meble. Wystawione na widoku torebki dopełniają całość wnętrza.

Mieszkanie i dom Julii WieniawyOtwórz galerię

Julia Wieniawa niebawem rusza w trasę koncertową. W tych miastach będziecie mogli ją usłyszeć

Choć Wieniawa od początku swojej kariery były kojarzone głównie z aktorstwem, w ostatnich latach rozwija się również w roli wokalistki. Już w październiku bieżącego roku gwiazda wyruszy w trasę koncertową "Światłocienie Tour 2025" po Polsce i odwiedzi siedem miast. Trasę zainauguruje w Krakowie, a potem odwiedzi także Łódź, Gdańsk, Warszawę, Wrocław, Poznań oraz Katowice. Artystka będzie tym samym promować swój album "Światłocienie", którego premierę zaplanowano na 26 września. "Nawet nie wiecie jak długo czekałam na ten moment. Jestem przeszczęśliwa i nie mogę się doczekać, aż usłyszycie całe 'Światłocienie'" - pisała w mediach społecznościowych Wieniawa.