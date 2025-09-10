Zofia Zborowska chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami tym, jak wygląda jej codzienność. Na jej profilu często można zobaczyć także kadry z wymarzonego domu, do którego przeprowadziła się całą rodziną z mieszkania na Mokotwie. Aktorka zadbała o to, by wnętrza były ciepłe i przytulne.

REKLAMA

Zobacz wideo Zborowska opublikowała stare zdjęcia

Zofia Zborowska stworzyła w domu prawdziwą oazę spokoju. Spójrzcie na te wnętrza

Aktorka sporo czasu spędza w kuchni, gdzie nagrywa zabawne filmiki i pokazuje kulisy przygotowywań rozmaitych potraw. Wnętrze od razu przyciąga uwagę eleganckimi, ciemnozielonymi szafkami z klasycznymi frontami i subtelnymi, złotymi uchwytami. Drewniany blat ociepla przestrzeń i pięknie komponuje się z głęboką zielenią mebli, tworząc harmonijną i przytulną całość. Obojętnie nie można przejść również obok połyskujących płytek w cegiełkowym układzie, które idealnie pasują do całego zabudowania.

Salon to już zupełnie inna bajka. Jasne beże, duże okna i mnóstwo naturalnego światła. Pośrodku znajduje się duża, wygodna kanapa, na której często przesiaduje cała rodzina. Widać, że to miejsce spotkań, zabaw i wypoczynku. Z kolei w łazience mamy wyjątkowe połączenie kamienia z drewnem, które idealnie uzupełnia się z czarną umywalką i wanną. Zdjęcia z posiadłości znajdziecie w naszej galerii.

Dom Zofii Zborowskiej Otwórz galerię

Zofia Zborowska pokazała ogród. Takiego miejsca pozazdrości każdy

Najwięcej uwagi bez dwóch zdań przyciąga taras - wyłożony deskami kompozytowymi w ciemnym odcieniu. Centralną część zajmuje duży stół z kamiennym blatem, otoczony wygodnymi, plecionymi krzesłami. Idealne miejsce na wspólne posiłki i spotkania w gronie najbliższych. Taras połączony jest z klimatycznym ogrodem. Nie brakuje w nim bujnych krzewów, wysokich drzew i rozmaitych kwiatów. Dla najmłodszych przygotowano kolorowy domek z różową zjeżdżalnią. Córki pary z pewnością uwielbiają w nim przesiadywać. Znalazło się nawet miejsce na sporych rozmiarów basen, przy którym para często wypoczywa w upalne dni. Ostatnio Zborowska pochwaliła się nowym nakryciem, dzięki któremu woda w ciągu sezonu letniego pozostaje czysta przez długi czas.