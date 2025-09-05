Dodę zna niemal każdy Polak. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju nie może narzekać na brak ofert koncertowych. Rabczewska co rusz pojawia się na różnych wydarzeniach, bawiąc publiczność swoimi największymi hitami. Ile jednak na tym zarabia? Choć dba o prywatność w zakresie zarobków, Doda postanowiła wyjawić więcej szczegółów na ten temat.
Doda należy do grona gwiazd, które starają się mimo wszystko o zachowanie w tajemnicy, tego ile dokładnie zarabiają. W niedawnej rozmowie ze Światem Gwiazd poruszono jednak temat wynagrodzenia za jeden koncert. Rabczewska zdecydowała się na szczere wyznanie. - Ja teraz nie gram koncertów. Zawiesiłam trasy koncertowe już cztery lata temu chyba (...) więc gram tylko i wyłącznie takie występy show, maksymalnie 20-minutowe - zaczęła. A później dodała: - Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu koncertów, kiedy je grałam - ujawniła. Dziennikarka zapytała ją dalej, czy za jeden taki występ byłaby w stanie kupić sobie kawalerkę.
Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję (...). Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to
- odpowiedziała Doda.
Pod koniec sierpnia Doda pojawiła się na koncercie Przebój Lata Radia Zet i Polsatu, w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Także wtedy gwiazda wystąpiła przed publicznością z niezapomnianym show. Co ciekawe, kulisy pracy przy koncercie pokazał w mediach społecznościowych operator kamery, który opisał, że "musiał z ochroną walczyć, żeby pokazać Dodę". Rabczewska postanowiła podzielić się z fanami jego wpisem, który dodała na własne InstaStories. Wielbiciele Dody chętnie komentowali przy tym jej występ. "Genialnie", "Niesamowity talent", "Pięknie, miło było posłuchać", "Doda mnie totalnie zachwyciła", "Super" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!