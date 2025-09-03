Marieta Żukowska ogromnie uwielbia Włochy. Nic więc dziwnego, że aktorka zdecydowała się kupić tam nieruchomość. Kobieta nie ukrywała, że zakochała się w tym kraju lata temu. Była wtedy jeszcze nastolatką. "Zobaczyłam włoskie dziewczyny, włoskich chłopaków, ten ich luz, ich radosne podejście do życia. Myślę, że to była taka pierwsza miłość. (...) Bardzo kocham ten kraj. (...) Włochy dają mi radość, słońce, jedzenie. Ja się tam po prostu wyluzowuję na maksa" - wyznała. Fotografie z Włoch znajdują się na jej profilu w mediach społecznościowych. Aktorka ostatnio pokazała zdjęcia z Toskanii. Nie da się ukryć, że są piękne.

Marieta Żukowska pokazała kadry z Toskanii. Co za widoki!

Marieta Żukowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie chwali się kadrami z życia prywatnego. Ostatnio opublikowała nowy post z posiadłości z Toskanii. Pokazała nie tylko wnętrza, ale również widoki z okna. Kadry przedstawiają wnętrze jasnego, przestronnego domu, gdzie światło wpada przez okno, oświetlając delikatnie meble. Ujęcia pokazują również budynek otoczony bujną roślinnością, która staje się tłem dla naturalnego krajobrazu Toskanii. Nie da się ukryć, że obserwatorzy Żukowskiej mogą w pełni poczuć włoski klimat. Co sądzicie? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Marieta Żukowska szczerze o cenie za posiadłość we Włoszech. Szokujące wyznanie

Marieta Żukowska w mediach społecznościowych poruszyła temat cen domów za granicą. Nawiązała do Macieja Dowbora. Dziennikarz ma dom w Hiszpanii i jest zadowolony z kosztów. Kobieta wyznała, jakie ma podejście. - Nie skupiam się na cenach. Lubię bardzo Maćka, jest naprawdę spoko gościem, ale nie skupiam się na cenach i jakoś nie jest to dla mnie najważniejsza sprawa w życiu. Ja też wiele nie potrzebuję. (...) Staram się po prostu żyć, cieszyć się, a jeżeli mnie na coś stać, to po prostu jestem wdzięczna losowi, że podarował mi taką możliwość - podsumowała w wywiadzie z Pudelkiem. ZOBACZ TEŻ: Marieta Żukowska przez rok trzymała ślub w tajemnicy. Jej mąż był związany z wielką gwiazdą