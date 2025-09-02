Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybudowali niedawno swój nowy dom marzeń. Para nie kryje ekscytacji i coraz chętnie pokazuje kadry z willi w mediach społecznościowych. Tym razem Rozenek zaprosiła swoich obserwatorów do ogrodu, gdzie zaprezentowała wybudowaną w nim zewnętrzną kuchnię. Można pozazdrościć!

Małgorzata Rozenek pokazała kuchnię w ogrodzie. Robi spore wrażenie

- To jest prawdziwy rollercoaster, ale u nas już jest po i powiem szczerze, naprawdę nigdy już więcej nie wpadnę na taki pomysł. Jeszcze wyobraź sobie kogoś, kto, nie będę tego ukrywać, ma nutę perfekcjonizmu w sobie jak ja, więc dla mnie każda linia nie jest odpowiednio prosta, więc były poprawki - opowiadała w rozmowie z Plejadą Rozenek, odnosząc się do wykańczania nowego gniazdka. Jak możemy zobaczyć na kadrach w mediach społecznościowych, willa gwiazdorskiej pary wygląda obłędnie.

Na opublikowanych 2 września InstaStories Rozenek pokazała też, jak wygląda ogród w jej rezydencji. Okazało się, że celebrytka może w nim korzystać z zewnętrznej kuchni. Na zdjęciach widzimy specjalną marmurową zabudowę, w skład której wchodzą m.in.: zlew, szafki oraz pokaźny grill. Tuż obok stoi również stół ogrodowy oraz krzesła, gdzie cała rodzina gwiazdy może wspólnie spożywać posiłki.

Radosław Majdan tracił cierpliwość przy wykańczaniu domu. "Trochę już oszczędzam Radzia"

We wspominanym wyżej wywiadzie Rozenek poruszyła również kwestię, iż jej mąż tracił już cierpliwość podczas wykańczania ich domu. Majdana miała przede wszystkim frustrować tematyka wszelakich detali. - Mój mąż już jest wykończony psychicznie tym wykańczaniem. Radzio już od pewnego momentu - jak ja zaczęłam mówić: jeszcze to zmieńmy, to zróbmy - to już widzę, że chciałby już nie być w tej linii informowania. Niekoniecznie chce mu się rozmawiać o tym, czy ta pistacjowa zieleń jest troszkę bardziej w stronę miętowej zieleni, a może przełamy nutą dubajską, więc trochę już oszczędzam Radzia - wyjawiła gwiazda. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Rozenek z doniesieniami, które zaskakują. Wykańczanie domu okazało się drogą przez mękę".