Richard Gere i jego żona Alejandra sprzedali swoją luksusową rezydencję. W październiku 2024 roku pozbyli się domu, planując przeprowadzkę do Hiszpanii. Posiadłość była warta aż 11 milionów dolarów. Deweloperzy, którzy weszli w posiadanie rezydencji, postanowili rozebrać budynek z 1930 roku. Reggie Young, założyciel Hudson Valley House Parts, w rozmowie z zagranicznym People potwierdził, że dom został już zburzony. Planowo ma na nim powstać aż dziewięć nowych budynków. Odratowano jednak wiele cennych elementów wnętrza.

Posiadłość Richarda Gere'a została zburzona. To powstanie na jej miejscu

Posiadłość w New Canaan miała bardzo bogatą historię. Została zakupiona w 2022 roku od Paula Simona i jego żony Edie Brickell za 10,8 milionów dolarów. Poprzednia właścicielka, Lulu Simon, córka muzyków, nie była zachwycona z faktu zburzenia domu, w którym dorastała. W sieci napisała, że Gere miał rzekomo obiecać, iż "zadba o ziemię". Przed rozebraniem budynku firma Hudson Valley House Parts odratowała kilka historycznych elementów, które znajdowały się w posiadłości. Były to m.in. stalowe wykusze z motywami morskimi, greckie drzwi w stylu renesansowym czy dekoracyjny wapienny kominek. "Niedawno zameldowaliśmy się i dom został rozebrany. Jesteśmy wdzięczni, że kupujący dali nam czas na uratowanie i wyniesienie wszystkiego" - mówił Reggie Young, założyciel firmy, portalowi People.

Posiadłość w New Canaan otrzyma "nowe życie". Uratowano kilka elementów architektonicznych

Decyzja Richarda i Alejandry Gere o sprzedaży posiadłości i przeprowadzce do Madrytu padła już dawno. Wszystko przez to, że zakochani chcieli przeprowadzić się bliżej domu kobiety. "Dla Alejandry cudownie będzie być bliżej jej rodziny, jej wieloletnich przyjaciół i jej kultury. Była bardzo hojna, dając mi sześć lat życia w moim świecie, więc sprawiedliwe jest, że dam jej co najmniej kolejne sześć, żyjąc w jej świecie" - tłumaczył aktor w rozmowie z "Vanity Fair Spain". Przypomnijmy, że para pobrała się w 2018 roku. ZOBACZ TEŻ: Najstarszy syn Richarda Gere'a ma już 23 lata. Homer jest uderzająco podobny do ojca. Stroni od mediów