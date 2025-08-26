Wiosną 2023 Michał Wiśniewski założył kanał na YouTubie pod nazwą "Jestem, jaki jestem 3". Jego głównym celem było pokazanie fanom wokalisty Ich Troje postępach w pracy nad budową gigantycznej, bo liczącej aż 570 m kw. posiadłości. Willa położona jest na mierzącej ponad 6 tys. m kw. działce znajdującej się w miejscowości Łoś ok. 40 km od Warszawy. 21 sierpnia na youtube'owym kanale Wiśniewskiego pojawił się 56. odcinek programu, w którym możemy podglądać prace na budowie. - Szacuję, że 100 odcinków minimum. A miało być 20 - przyznał szczerze na nagraniu muzyk.

Michał Wiśniewski pokazał, jak dziś wygląda jego dom. Zostało jeszcze sporo pracy

Na najnowszym nagraniu Michał Wiśniewski przekazał, że niebawem rozpoczną się prace nad kładzeniem dachu, co powinno potrwać około miesiąca. Można zauważyć też, że wstawiona jest już znaczna część okien, a w domu muzyka będzie ich naprawdę dużo. Niektóre zajmują całą powierzchnię ściany, od sufitu do podłogi. - Co by nie mówić, wszystko jest na swoim miejscu. To jest ostatni etap zamykania. Teraz trzeba zrobić tylko i wyłącznie doły, żeby wszystko było zabezpieczone i zaizolowane. I wtedy można powiedzieć: rozpoczynamy w końcu kolejny etap - przekazał Wiśniewski. Muzyk przewiduje, że na przełomie listopada i grudnia zostaną podłączane instalacje. - Będą chyba trzy ekipy pracowały jednocześnie. Mogę się mylić trochę, ale najprawdopodobniej rekuperacja, klimatyzacja, wod-kan i prąd - dodał.

Michał Wiśniewski o nowym domu. Znajdzie się w nim duża część do pracy

Jeszcze w 2023 roku Michał Wiśniewski zdradził nieco więcej na temat planów dotyczących domu w rozmowie z Jastrząb Post. Jak przyznał, nie cała willa będzie przeznaczona do mieszkania. Spora jej część zajmie przestrzeń do pracy. - My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku - przekazał muzyk. Projektem wnętrz pozostałej części willi ma za to zająć się jego żona. - Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - zaznaczył Wiśniewski.