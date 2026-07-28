Powrót na wieś okazał się dla Doroty Gardias czymś więcej niż zmianą adresu. Prezenterka postawiła na projekt inspirowany współczesną architekturą, który jednocześnie nawiązuje do krajobrazu rodzinnych stron. W otoczeniu natury powstało miejsce przeznaczone zarówno do codziennego wypoczynku, jak i przyjmowania gości.

REKLAMA

Zobacz wideo W USA domy kupują najczęściej te same pokolenia, co kilkanaście lat temu

Dorota Gardias urządziła na Roztoczu nowoczesną stodołę. Duże skośne okna i styl boho to nie wszystko

Dorota Gardias dorastała na wsi, skąd ma najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. To właśnie one w czasie pandemii zmotywowały ją do tego, by przenieść się z powrotem na wiejskie obszary. W 2022 roku pogodynka kupiła działkę w Chlewiskach, gdzie zbudowała nowoczesny dom oraz agroturystykę. Projekt od początku miał być nie tylko jej przystanią, ale też przestrzenią, do której będą mogli przyjeżdżać goście, by odpocząć w otoczeniu pól i lasów. Rezydencja Gardias to przykład połączenia nowoczesnego designu z wiejskim urokiem. Budynek ma formę współczesnej stodoły - nowoczesną bryłę uzupełnia drewniana elewacja, która wpisuje się w sielski krajobraz. Duże, skośne okna nie tylko podkreślają nowoczesny charakter budynku, ale też wpuszczają do wnętrz mnóstwo naturalnego światła i oferują widok na przyrodę.



Z salonu na taras prowadzą szerokie, przesuwne szklane drzwi, które harmonijnie łączą przestrzeń wewnętrzną z ogrodem. Wnętrze domu urządzone jest w przytulnym stylu boho - jasna narożna sofa, drewniany stolik kawowy o nieregularnych kształtach, plecione kosze, brązowe wazony i lampy nadają całości niepowtarzalny klimat. Charakterystycznym elementem salonu są tapicerowane fotele z kwiatowym wzorem. Zdjęcia posiadłości zobaczysz tutaj:

Dom Doroty GardiasOtwórz galerię

Dorota Gardias po rozstaniu z Dariuszem Pachutem postanowiła wybudować dom

Decyzję o budowie domu na Roztoczu Dorota Gardias podjęła tuż po rozstaniu z partnerem Dariuszem Pachutem, do którego doszło w 2022 roku. Ich związek, choć początkowo wydawał się bardzo udany, zakończył się zaledwie po kilku miesiącach. Gardias, zamiast pogrążać się w smutku, postanowiła skupić się na realizacji swoich planów i zmianie otoczenia. - Dorota kupiła już materiały budowlane. Prawdopodobnie w maju będzie wylewać fundamenty. Będzie to dom letniskowy o powierzchni 150 m2 z dużą antresolą, z której widok będzie się rozpościerał na jezioro - wyjawiła wówczas przyjaciółka pogodynki. Więcej przeczytasz tutaj: Dorota Gardias po rozstaniu planuje zbudować nowy dom. Wybrała wyjątkowe miejsce.