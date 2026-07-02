Mazurska posiadłość miała być azylem, w którym można na chwilę zapomnieć o zawodowych obowiązkach. Wybór nowoczesnego, energooszczędnego domu otoczonego lasami i jeziorem okazał się strzałem w dziesiątkę. Mieszkanie tak blisko przyrody oznacza jednak kontakt nie tylko z jej urokami. To właśnie jeden z naturalnych elementów otoczenia najbardziej daje się aktorom we znaki.

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Cezary i Katarzyna Żakowie w wolnych chwilach uciekają na Mazury

Cezary i Katarzyna Żakowie dziesięć lat temu zostali właścicielami posiadłości na Mazurach. Aktorzy odpoczywają tam od wielkomiejskiego zgiełku. Pomimo iż dom przywodzi na myśl lokalną historyczną zabudowę, powstał zaledwie dekadę temu. Artyści zdecydowali się na skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w energooszczędnym budownictwie. - Debaty trwały długo. Chcieliśmy, żeby był to dom drewniany, energooszczędny. Żeby był i nowoczesny, ale z nutą trochę wiejską, trochę prowansalską- zdradziła aktorka w filmie opublikowanym przez wykonawców domu. Wrażenie robi także okolica, dom z każdej strony otoczony jest zielenią, w pobliżu znajduje się także jezioro.

Cieszymy się, że ten dom żyje i korzysta z niego cała rodzina, i dzieci z przyjaciółmi, i przyjaciele

- powiedziała Katarzyna Żak w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Jej mąż stwierdził z kolei w jednym z wywiadów, że jedyną rzeczą, która zakłóca im mazurską sielankę, są muchy. Zdjęcia willi aktorów znajdziecie w naszej galerii.

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Pomimo iż Żakowie od lat związani są z show-biznesem, starają się chronić swoje życie prywatne. Para ma dwie dorosłe córki, które nie zdecydowały się pójść w ślady rodziców. Od niedawna aktorzy sprawdzają się także w nowej roli. Jakiś czas temu zostali bowiem dziadkami. "Mój pierwszy Dzień Babci i moje największe szczęście. Wszystkim babciom - najlepsze życzenia. Przyjmę wszystkie dobre rady" - poinformowała w styczniu uradowana Katarzyna Żak.