Renowacja starych domów coraz częściej staje się sposobem na ocalenie rodzinnej historii. W przypadku Rafała Brzozowskiego projekt miał także praktyczny wymiar, bo odnowiona nieruchomość zaczęła przyjmować gości. Zachowany charakter budynku połączono z nowoczesnym wyposażeniem, dzięki czemu dom zyskał zupełnie nowe życie.

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Rafał Brzozowski wyremontował dom dziadków w Zamościu. Każdy może spędzić tam noc

Rafał Brzozowski zaskoczył wszystkich nietypowym projektem. Piosenkarz postanowił wyremontować dom po dziadkach w Zamościu i udostępnić go przyjezdnym.

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- zachęcał fanów na Instagramie w 2025 roku. Portalowi Jastrząb Post udało się wówczas dotrzeć do informacji, ile dokładnie należy zapłacić za pobyt w 100-letniej posiadłości. Jedna noc w rodzinnym domu Brzozowskiego kosztowała ponad 300 złotych. Wygląda na to, że stawki nie uległy wielkim zmianom, ponieważ w lipcu 2026 roku za dwie noce trzeba zapłacić 673 zł. Taka kwota obowiązuje w przypadku rezerwacji dla dwóch osób.

Brzozowy Dwór,Booking.com - zdjęcie ilustracyjne screen booking.com







Jak wskazywał przed rokiem Jastrząb Post, okolica, w której znajduje się dom wokalisty, odbiega od pozostałych cieszących się popularnością turystycznych lokalizacji. Do centrum Zamościa jest spory kawałek drogi, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się natomiast punkt wulkanizacji, zaś naprzeciwko szkółka choinek. Mimo to dla osób, które szukają ciszy i spokoju, z dala od zgiełku turystycznych atrakcji, może to być interesująca alternatywa.

Rafał Brzozowski podjął się karkołomnego wyzwania. Sporo go to kosztowało

Właściciel domu nie ukrywa, że remont kosztował go sporo wysiłku, zarówno pod względem finansowym, jak i psychicznym. Mimo to piosenkarz jest bardzo zadowolony z efektu finalnego. Stało się bowiem to, na czym mu najbardziej zależało. 100-letni budynek zachował klimat minionych lat, a także wszelkie walory estetyczne. Na popularnej stronie służącej do rezerwowania noclegów, można zobaczyć pełną fotorelację z wnętrz budynku. W oczy od razu rzuca się charakterystyczne połączenie nowoczesności z długą historią miejsca.

Brzozowy Dwór Apartamenty to unikatowe miejsce na mapie Zamościa. Położony 7 minut pieszo od starego miasta stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich, którzy chcą w centrum miasta poczuć się jak na jego obrzeżach, jednocześnie korzystając z uroków przepięknego Zamościa. Do dyspozycji gości są trzy komfortowo i nowocześnie urządzone apartamenty z aneksami kuchennymi oraz odrębny domek z dwoma sypialniami, kuchnią, dwoma łazienkami, salonem i tarasem. Parking na 6 samochodów, plac zabaw dla dzieci, altanka wypoczynkowa z grillem, bezpłatny internet na całym terenie, a niedługo już sauna oraz całoroczne jacuzzi w specjalnie zaprojektowanym ogrodzie z wodospadem i oczkiem wodnym

- czytamy w opisie miejsca na stronie booking.com.