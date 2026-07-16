Renowacja starych domów coraz częściej staje się sposobem na ocalenie rodzinnej historii. W przypadku Rafała Brzozowskiego projekt miał także praktyczny wymiar, bo odnowiona nieruchomość zaczęła przyjmować gości. Zachowany charakter budynku połączono z nowoczesnym wyposażeniem, dzięki czemu dom zyskał zupełnie nowe życie.
Rafał Brzozowski zaskoczył wszystkich nietypowym projektem. Piosenkarz postanowił wyremontować dom po dziadkach w Zamościu i udostępnić go przyjezdnym.
Zapraszam do Brzozowego Dworu - do Zamościa! Komfort, spokój i wyjątkowa atmosfera gwarantowane
- zachęcał fanów na Instagramie w 2025 roku. Portalowi Jastrząb Post udało się wówczas dotrzeć do informacji, ile dokładnie należy zapłacić za pobyt w 100-letniej posiadłości. Jedna noc w rodzinnym domu Brzozowskiego kosztowała ponad 300 złotych. Wygląda na to, że stawki nie uległy wielkim zmianom, ponieważ w lipcu 2026 roku za dwie noce trzeba zapłacić 673 zł. Taka kwota obowiązuje w przypadku rezerwacji dla dwóch osób.
Jak wskazywał przed rokiem Jastrząb Post, okolica, w której znajduje się dom wokalisty, odbiega od pozostałych cieszących się popularnością turystycznych lokalizacji. Do centrum Zamościa jest spory kawałek drogi, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się natomiast punkt wulkanizacji, zaś naprzeciwko szkółka choinek. Mimo to dla osób, które szukają ciszy i spokoju, z dala od zgiełku turystycznych atrakcji, może to być interesująca alternatywa.
Właściciel domu nie ukrywa, że remont kosztował go sporo wysiłku, zarówno pod względem finansowym, jak i psychicznym. Mimo to piosenkarz jest bardzo zadowolony z efektu finalnego. Stało się bowiem to, na czym mu najbardziej zależało. 100-letni budynek zachował klimat minionych lat, a także wszelkie walory estetyczne. Na popularnej stronie służącej do rezerwowania noclegów, można zobaczyć pełną fotorelację z wnętrz budynku. W oczy od razu rzuca się charakterystyczne połączenie nowoczesności z długą historią miejsca.
Brzozowy Dwór Apartamenty to unikatowe miejsce na mapie Zamościa. Położony 7 minut pieszo od starego miasta stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich, którzy chcą w centrum miasta poczuć się jak na jego obrzeżach, jednocześnie korzystając z uroków przepięknego Zamościa. Do dyspozycji gości są trzy komfortowo i nowocześnie urządzone apartamenty z aneksami kuchennymi oraz odrębny domek z dwoma sypialniami, kuchnią, dwoma łazienkami, salonem i tarasem. Parking na 6 samochodów, plac zabaw dla dzieci, altanka wypoczynkowa z grillem, bezpłatny internet na całym terenie, a niedługo już sauna oraz całoroczne jacuzzi w specjalnie zaprojektowanym ogrodzie z wodospadem i oczkiem wodnym
- czytamy w opisie miejsca na stronie booking.com.