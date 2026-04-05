Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka postanowili zwolnić i spędzić święta z dala od warszawskiego zgiełku. Na kadrze, który opublikował muzyk, znajdują się razem z dziećmi przy suto zastawionym stole. Prezenterka i muzyk od dłuższego czasu dzielą swoje życie między stolicę, gdzie mieszkają na co dzień, a Podhale, gdzie mieści się ich imponująca willa. Zakopiański dom pary wygląda wyjątkowo stylowo.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są właścicielami pięknej willi w Zakopanem. Dom położony jest w malowniczej okolicy, a z jego okien rozpościera się widok na Tatry. Już z zewnątrz posiadłość gwiazd robi duże wrażenie. Wnętrza gniazdka prezenterki i muzyka urządzone są natomiast w eklektycznym stylu. Zakochani zdecydowali się bowiem połączyć tradycyjny styl z nowoczesnością. W domu pełno jest drewna i jasnych kolorów.

Jadalnia połączona z salonem wykończona także jest deskami. W tym pomieszczenia znajduje się nowoczesna szara kanapa, na której zmieści się cała rodzina. Centralne miejsce zajmuje stół, przy którym biesiadują domownicy. Uwagę zwracają także kuchenne meble, które nawiązują do podhalańskiego stylu. Wyjątkowo przytulne są także pokoje pociech, których ściany wyłożono drewnianymi panelami. W kącikach dzieci modelki i muzyka nie brakuje też miejsca na przechowywanie dziecięcych drobiazgów. Zdjęcia wnętrz zakopiańskiego domu prezenterki i lidera Zakopower znajdziecie w naszej galerii.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że z wykształcenia Sebastian Karpiel-Bułecka jest architektem. Wiele elementów wystroju podhalańskiego domu muzyk zaprojektował i wykonał sam. Jakiś czas temu dumna Paulina Krupińska pochwaliła się na Instagramie ogromną drewnianą szafą projektu męża. Mebel nawiązuje do tradycyjnego stylu. Jego zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.