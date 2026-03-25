Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Barcelonie, ale chętnie i regularnie przylatują do Polski. Mają tu kilka nieruchomości i Anna Lewandowska najczęściej spędza czas w ich warszawskim apartamencie. Chętnie odwiedza również swoją mamę. To właśnie w tym domu trenerka się wychowała i lubi go pokazywać swoim fanom. Zobaczcie, w jakich warunkach dorastała.
Anna Lewandowska w jeden z wolnych weekendów w 2024 roku odwiedziła swoją mamę w Polsce. Trenerka celebruje czas spędzony z rodziną. "To była fajna, rodzinna niedziela. Zawsze doceniam ten czas. Bo co w dzisiejszym życiu może być ważniejsze niż rodzina i zdrowie!" - napisała na Instagramie.
Anna Lewandowska dodała ujęcie z mamą oraz córkami. Pokazała także dom swojej mamy, Marii Stachurskiej, w którym dorastała. Posiadłość jest wyjątkowo urokliwa. Otoczony zielenią dom został zaprojektowany w stylu angielskim i ma duże okna, które wpuszczają do wnętrza bardzo dużo światła. "Dom jak z obrazka. Mój wymarzony" - napisała jedna z internautek. "Tak się wychowałam" - odpowiedziała Lewandowska. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:
W jednym z wywiadów Anna Lewandowska otworzyła się na temat swojego dzieciństwa. Kiedy była nastolatką, jej mama borykała się z poważnymi problemami finansowymi. Maria Stachurska zrezygnowała z pracy, aby zająć się rodziną. Rok po przeprowadzce do nowego domu została sama z dziećmi i wszystkie obowiązki spadły na jej głowę. Trenerka otwarcie mówi o tym, że jej ojciec zostawił całą rodzinę w trudnej sytuacji materialnej.
- Musiałam zostać kolejną kobietą z charakterem w rodzinie. Miałam 12 lat, gdy tata nas opuścił. Z dnia na dzień ja i brat zostaliśmy tylko z mamą, bez pieniędzy i perspektyw. A zaledwie rok wcześniej przeprowadziliśmy się do nowego domu w Podkowie Leśnej. Tata zgromadził nas wtedy przy stole i zapytał: "Dzieci, czy chcecie, żeby odtąd mamusia była w domu?". Chcieliśmy. Mama zrezygnowała z pracy zawodowej, aby zająć się domem, a wkrótce zostaliśmy sami. Pamiętam taką sytuację, gdy mama rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy, bo nie było nas na nie stać - wyznała Lewandowska w rozmowie z "Twoim Stylem".