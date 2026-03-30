Kamil Stoch należy do jednych z najbardziej uzdolnionych i najbardziej popularnych skoczków w Polsce. Jego kariera na dobre rozkręciła się po przejściu Adama Małysza na "emeryturę". Od tego czasu sportowiec wygrał mnóstwo prestiżowych konkursów i wiemy już, że zbliża się do zakończenia kariery skoczka. Będzie miał zatem więcej czasu na prowadzenie innych biznesów i odpoczynek w domu, o którym media rozpisują się od lat. Wszystko przez to, jak imponująco wygląda na zewnątrz.

REKLAMA

Dom Stocha robi wrażenie już z zewnątrz. Architekt musiał włożyć w projekt mnóstwo pracy

Willa skoczka bez wątpienia jest jedną z ładniejszych w pobliżu Zakopanego. Z pewnością jest również jedną z bardziej nowoczesnych. Za projekt odpowiadał Adam Bukowski. - Stworzenie takiej konstrukcji jest niezmiernie trudne i niewielu cieśli potrafi poradzić sobie z precyzją takiego wykonania. Kamieniarka ułożona z kilkutonowych głazów także stanowi o atrakcyjności budowli. Wszystkie elementy to rękodzieło i praca lokalnych artystów-mistrzów, z którymi z przyjemnością współpracuję - mówił architekt w rozmowie z "Czterema Kątami". Podstawa rezydencji wyłożona jest kamieniem. Najwięcej uwagi przyciąga spadzisty dach, który rozgałęzia się na wszystkie strony. Dookoła jest mnóstwo okien, a wykończenia poszczególnych elementów imponują dbałością o detale.

Dom Kamila Stocha w trakcie budowy Pałac z bajki? Nie, to dom Kamila Stocha. Cztery piętra i widok na Tatry. Fot. Marek Podmokły/ Agencja Wyborcza

Dom Kamila Stocha Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Przytulne wnętrze w góralskim stylu. Tak Kamil Stoch mieszka z żoną

Na profilu skoczka na Instagramie raczej rzadko pojawiają się zdjęcia z samego środka rezydencji. Wiadomo jednak, że Stoch nie szczędził drewnianych elementów również we wnętrzu. Sportowiec ma całkiem sporą biblioteczkę. Nie brakuje odpowiednich miejsc do czytania książek. Na jednym z ujęć możemy zobaczyć Kamila czytającego na wygodnym narożniku. Stoch dba o każdy kawałek swojej willi. Latem samodzielnie kosi podwórko o sporych rozmiarach. Przejażdżka kosiarką jest dla niego okazją do odpoczynku i oderwania myśli od sportowych zmartwień. Dom nie znajduje się w centrum Zakopanego. Można go zobaczyć, mijając miejscowość Ząb. Rezydencja położona jest przy ulicy nazwanej na cześć skoczka.