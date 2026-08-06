Wizerunek polityków często kojarzy się z luksusowymi rezydencjami i drogimi wnętrzami. W przypadku Donalda Tuska jest nieco inaczej. Jego przedwojenny dom w Sopocie nie imponuje metrażem ani wystawnym wyposażeniem. Zamiast nowoczesnego przepychu można dostrzec rozwiązania, które podkreślają historię miejsca i przywiązanie do rodzinnych wspomnień.

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Tak mieszka Donald Tusk. Uwagę zwracają pomazane ściany

Donald Tusk od lat związany jest z przedwojenną kamienicą w Sopocie, gdzie znajduje się jego mieszkanie. Lokal na parterze ma nieco ponad 60 metrów kwadratowych i składa się z trzech pokoi oraz kuchni. Choć premier rzadko odsłania kulisy swojego życia prywatnego, od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych rodzinne kadry. To właśnie na ich drugim planie można dostrzec, jak urządził swoje wnętrza.



Wnętrza mieszkania Donalda Tuska trudno nazwać wystawnymi. Dominują w nich proste rozwiązania, ponadczasowe dodatki i przytulny klimat. Szczególną uwagę przykuwa obszerna biblioteczka - regały w salonie wypełnione są książkami, a całość dopełniają obrazy oraz archiwalne mapy oprawione w ramy. Nie brakuje też wyraźnie osobistego akcentu. Na ścianach można dostrzec rysunki pozostawione przez wnuki premiera. Zamiast je zamalować, Tusk zachował dziecięce bazgroły, dzięki czemu wnętrza zyskały jeszcze bardziej rodzinny i swobodny charakter.

Tak mieszka Donald Tusk. Te elementy mogą zaskoczyć

Przytulny charakter wnętrz podkreślają drewniane podłogi oraz stonowana paleta barw. Ściany pomalowano na przygaszony odcień zieleni, który dobrze współgra z klasycznym wystrojem. W kuchni uwagę zwraca prosty, drewniany stół, a okna zdobią jasne firany o wyglądzie przypominającym len. Całość sprawia wrażenie spójnej, funkcjonalnej i urządzonej z myślą o codziennym komforcie, a nie efektownym przepychu.



O mieszkaniu w Sopocie Małgorzata Tusk opowiedziała w swojej autobiografii, która ukazała się w 2013 roku. "Mieszkanie stało puste od lat, nie było na nie chętnych. Syn zmarłej właścicielki opowiadał nam, że co roku spędzał tu całe wakacje i czuł się wspaniale, bo pomimo obskurnego otoczenia mieszkanie ma w sobie niezwykły czar. Uwielbiam to mieszkanie, mimo że nie jest słoneczne, że zimą ciągnie od piwnicy i płacimy bardzo duże rachunki za gaz, bo jest tak zimno, że grzejemy na potęgę" - podkreśliła wówczas. Zdjęcia, na których widać, jak mieszka Donald Tusk, znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Donald Tusk spotkał się z Emmanuelem Macronem. Ekspertka zwróciła uwagę na jedną rzecz

Dom Donalda TuskaOtwórz galerię