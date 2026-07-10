Domy gwiazd od lat budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza gdy ich właściciele od czasu do czasu pokazują prywatne kadry w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest w przypadku Edyty i Łukasza Golców, którzy chętnie uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, jak wygląda ich codzienność z dala od sceny. Kolejne zdjęcia pozwalają przyjrzeć się miejscu, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością.
W rozmowie z naszym reporterem Edyta Golec uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że podczas urządzania domu praktycznie nie korzystała z pomocy profesjonalnej ekipy. Żona muzyka doskonale wiedziała, jak mają prezentować się wnętrza.
Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym.
Edyta Golec dodała także, że bryłę budynku zaprojektował im lokalny architekt.
Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją.
Rzeczywiście na zdjęciach posiadłości widać, że udało im się pogodzić te dwa style. Z zewnątrz drewniana chata prezentuje się bajecznie, a surowe bele z pewnością robią ogromne wrażenie na przyjezdnych.
Drewno króluje także we wnętrzach, które w połączeniu z typowo góralskimi akcentami sprawia, że pomieszczenia są bardzo przytulne. Na ścianach nie brakuje ciekawych dodatków oraz rodzinnych zdjęć. Naszą uwagę szczególnie zwrócił bardzo oryginalny kominek.
Golcowie nie zapominają o muzycznych tradycjach nawet na chwilę. W ich salonie znajduje się piękne czarne pianino, do którego wspólnie zasiadają i grają ulubione piosenki. Nic w tym dziwnego, że często goście przychodzący do ich posiadłości mogą usłyszeć dźwięki pięknych, polskich kolęd.
Równie ciekawie wygląda ich kuchnia. Tu oprócz drewna jest czerwona cegła na ścianie. Imponująco prezentuje się także duży stół. Pod jednym z nagrań, które Edyta Golec opublikowała na Instagramie, fani nie mogli nachwalić się, jak pięknie pasuje on do wnętrza.
Gdy pogada dopisuje, Edyta Golec w towarzystwie męża korzysta z pięknego tarasu. Widać też dobry wybór roślin. Wrzosy z pewnością przeżyją niejedno zawirowanie pogodowe. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak się prezentuje ta część domu. Znajdziecie tam również więcej zdjęć, między innymi studia, gdzie Golcowie pracują nad utworami.