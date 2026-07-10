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Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Trudno oderwać wzrok od tego, co mają w salonie

Drewniane wnętrza, imponujący kominek i taras z widokiem na Beskid Żywiecki tworzą miejsce, które trudno przeoczyć. Edyta Golec nie ukrywa, że urządzenie rodzinnego domu było dla niej wyjątkowo ważnym projektem. Dziś efekty jej pracy można podziwiać na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.
Edyta Golec - dom
Instagram/@edytagolecofficial

Domy gwiazd od lat budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza gdy ich właściciele od czasu do czasu pokazują prywatne kadry w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest w przypadku Edyty i Łukasza Golców, którzy chętnie uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, jak wygląda ich codzienność z dala od sceny. Kolejne zdjęcia pozwalają przyjrzeć się miejscu, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Zobacz wideo Edyta Golec o domu w Beskidzie. "Wymarzyłam go sobie"

Tak wygląda wymarzony dom Łukasza i Edyty Golców. Wnętrza są bardzo przytulne 

W rozmowie z naszym reporterem Edyta Golec uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że podczas urządzania domu praktycznie nie korzystała z pomocy profesjonalnej ekipy. Żona muzyka doskonale wiedziała, jak mają prezentować się wnętrza. 

Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym.

Edyta Golec dodała także, że bryłę budynku zaprojektował im lokalny architekt. 

Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją. 

Rzeczywiście na zdjęciach posiadłości widać, że udało im się pogodzić te dwa style. Z zewnątrz drewniana chata prezentuje się bajecznie, a surowe bele z pewnością robią ogromne wrażenie na przyjezdnych. 

Dom, Edyta i Łukasz Golec
Dom, Edyta i Łukasz Golec TVP / VOD screen

Drewno króluje także we wnętrzach, które w połączeniu z typowo góralskimi akcentami sprawia, że pomieszczenia są bardzo przytulne. Na ścianach nie brakuje ciekawych dodatków oraz rodzinnych zdjęć. Naszą uwagę szczególnie zwrócił bardzo oryginalny kominek.

Łukasz Golec w swoim domu
Łukasz Golec w swoim domu JACEK KOZIOL EAST NEWS pobrane 15.12.2022

Golcowie nie zapominają o muzycznych tradycjach nawet na chwilę. W ich salonie znajduje się piękne czarne pianino, do którego wspólnie zasiadają i grają ulubione piosenki. Nic w tym dziwnego, że często goście przychodzący do ich posiadłości mogą usłyszeć dźwięki pięknych, polskich kolęd.

Łukasz Golec w swoim domu
Łukasz Golec w swoim domu JACEK KOZIOL EAST NEWS pobrane 15.12.2022

Równie ciekawie wygląda ich kuchnia. Tu oprócz drewna jest czerwona cegła na ścianie. Imponująco prezentuje się także duży stół. Pod jednym z nagrań, które Edyta Golec opublikowała na Instagramie, fani nie mogli nachwalić się, jak pięknie pasuje on do wnętrza. 

Edyta Golec
Edyta Golec Instagram/@edytagolecofficial

Gdy pogada dopisuje, Edyta Golec w towarzystwie męża korzysta z pięknego tarasu. Widać też dobry wybór roślin. Wrzosy z pewnością przeżyją niejedno zawirowanie pogodowe. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak się prezentuje ta część domu. Znajdziecie tam również więcej zdjęć, między innymi studia, gdzie Golcowie pracują nad utworami.

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