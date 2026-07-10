Domy gwiazd od lat budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza gdy ich właściciele od czasu do czasu pokazują prywatne kadry w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest w przypadku Edyty i Łukasza Golców, którzy chętnie uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, jak wygląda ich codzienność z dala od sceny. Kolejne zdjęcia pozwalają przyjrzeć się miejscu, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością.

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Zobacz wideo Edyta Golec o domu w Beskidzie. "Wymarzyłam go sobie"

Tak wygląda wymarzony dom Łukasza i Edyty Golców. Wnętrza są bardzo przytulne

W rozmowie z naszym reporterem Edyta Golec uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że podczas urządzania domu praktycznie nie korzystała z pomocy profesjonalnej ekipy. Żona muzyka doskonale wiedziała, jak mają prezentować się wnętrza.

Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym.

Edyta Golec dodała także, że bryłę budynku zaprojektował im lokalny architekt.

Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją.

Rzeczywiście na zdjęciach posiadłości widać, że udało im się pogodzić te dwa style. Z zewnątrz drewniana chata prezentuje się bajecznie, a surowe bele z pewnością robią ogromne wrażenie na przyjezdnych.

Dom, Edyta i Łukasz Golec TVP / VOD screen

Drewno króluje także we wnętrzach, które w połączeniu z typowo góralskimi akcentami sprawia, że pomieszczenia są bardzo przytulne. Na ścianach nie brakuje ciekawych dodatków oraz rodzinnych zdjęć. Naszą uwagę szczególnie zwrócił bardzo oryginalny kominek.

Łukasz Golec w swoim domu JACEK KOZIOL EAST NEWS pobrane 15.12.2022

Golcowie nie zapominają o muzycznych tradycjach nawet na chwilę. W ich salonie znajduje się piękne czarne pianino, do którego wspólnie zasiadają i grają ulubione piosenki. Nic w tym dziwnego, że często goście przychodzący do ich posiadłości mogą usłyszeć dźwięki pięknych, polskich kolęd.

Łukasz Golec w swoim domu JACEK KOZIOL EAST NEWS pobrane 15.12.2022

Równie ciekawie wygląda ich kuchnia. Tu oprócz drewna jest czerwona cegła na ścianie. Imponująco prezentuje się także duży stół. Pod jednym z nagrań, które Edyta Golec opublikowała na Instagramie, fani nie mogli nachwalić się, jak pięknie pasuje on do wnętrza.

Edyta Golec Instagram/@edytagolecofficial

Gdy pogada dopisuje, Edyta Golec w towarzystwie męża korzysta z pięknego tarasu. Widać też dobry wybór roślin. Wrzosy z pewnością przeżyją niejedno zawirowanie pogodowe. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak się prezentuje ta część domu. Znajdziecie tam również więcej zdjęć, między innymi studia, gdzie Golcowie pracują nad utworami.