Adam Małysz i jego żona Izabela od 29 lat tworzą udany związek, a ich posiadłość wciąż przyciąga uwagę fanów, którzy mogą podejrzeć jej fragmenty w mediach społecznościowych. Wnętrza utrzymane są w minimalistycznym stylu, jednak jeszcze większy podziw budzi przestrzeń na zewnątrz. To właśnie tam najczęściej można zobaczyć byłego skoczka podczas codziennych prac.

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Dom Adama i Izabeli Małyszów w Wiśle robi wrażenie. Jest prosto, ale z klasą

Adam Małysz nie stroni od prac wokół domu i chętnie sam zajmuje się swoją posesją. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że regularnie pielęgnuje ogród, dba o rośliny i utrzymuje trawnik w nienagannym stanie. Rozległa, starannie zagospodarowana przestrzeń sprzyja wypoczynkowi i stanowi jedno z najbardziej efektownych miejsc na posesji.

Adam Małysz dba o formę w przestronnej i nowoczesnej kuchni. Teraz może więcej

Przestronna i nowoczesna kuchnia to jedno z miejsc, w których Adam Małysz chętnie spędza czas. Z licznych relacji wynika, że często przygotowuje tam zdrowe posiłki oraz świeże owocowo-warzywne soki. Dodatkowym atutem jest łatwy dostęp do ziół i innych składników uprawianych w ogrodzie, co wpisuje się w praktyczne oraz ekologiczne podejście do codziennego gotowania.

Sposób na sukces Adama Małysza. Najważniejszy we wszystkim jest umiar

Lata sportowej kariery wiązały się dla Adama Małysza z rygorystyczną dietą i licznymi wyrzeczeniami. Dziś może pozwolić sobie na nieco więcej kulinarnej swobody. Gdy dopisuje pogoda, chętnie spędza czas przy grillu w towarzystwie rodziny i przyjaciół. To dla niego okazja do wspólnego biesiadowania oraz odpoczynku w przydomowym ogrodzie.

Salon Adama Małysza. Dominuje minimalizm

Mimo zakończenia sportowej kariery Adam Małysz wciąż z dużym zainteresowaniem śledzi wydarzenia sportowe. W minimalistycznym salonie, w którym królują szare, granitowe ściany i aksamitne zasłony, wspiera polską reprezentację w czasie ważnych meczów.

Adam Małysz niczego się nie boi. Nawet z koparką da sobie radę

Adam Małysz nie ogranicza się wyłącznie do drobnych prac wokół domu. Na jednej z fotografii opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak samodzielnie obsługuje koparkę podczas prac przy posesji, przygotowując podjazd. Taka aktywność spotkała się z dużym uznaniem fanów, którzy docenili jego zaangażowanie i fakt, że chętnie podejmuje się wymagających zadań mimo możliwości skorzystania z pomocy specjalistów.

Jak mieszka Adam Małysz? Ogród i taras to są jego azyle

Adam Małysz chętnie korzysta z uroków swojej posesji i każdą wolną chwilę stara się spędzać na świeżym powietrzu. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych często można zobaczyć go w ogrodzie lub na tarasie, gdzie odpoczywa i relaksuje się po obowiązkach. To właśnie te miejsca stały się jego prywatnym azylem.