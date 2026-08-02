Był dziecięcą gwiazdą "Terminatora". Później jego życie zamieniło się w koszmar

"Edward Furlong w latach 90. był dziecięcą gwiazdą Hollywood. Zaistniał dzięki roli w filmie Jamesa Camerona "Terminator 2: Dzień sądu", gdzie zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera (przypomnijmy, że wcielił się w Johna Connora). Co dziś słychać u gwiazdora, który 2 sierpnia obchodzi 49. urodziny?

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Edward Furlong był dziecięcą gwiazdą kina. Później zaczęły się problemy

Pod koniec lat 90. zaczął zmagać się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Aktor miał 23 lata, kiedy po raz pierwszy trafił na odwyk. Rok później, a więc w 2001 roku znaleziono go nieprzytomnego we własnych wymiocinach. Trafił wówczas na oddział intensywnej terapii, ale nie wyciągnął wniosków i dalej pogrążał się w nałogach (zażywał metamfetaminę i heroinę).

Aktor miał też liczne problemy z prawem. W 2001 roku kilkukrotnie był zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Później żona Rachel Kneeland oskarżyła go o przemoc domową. W 2011 roku Furlong trafił do więzienia za naruszenie nakazu sądowego, który nakazywał mu zachowanie odległości przynajmniej 91 metrów od żony. W 2012 roku policja zatrzymała go na lotnisku w Los Angeles pod zarzutem pobicia partnerki. Rok później aktor znów miał zaatakować Monicę Keena.

W 2013 roku sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia z powodu stosowania przemocy wobec swoich partnerek. Ponadto przegrał proces w sprawie opieki nad swoim synem, ponieważ była partnerka oskarżyła go, że naraził dziecko na kontakt z kokainą, twierdząc, że w jego organizmie wykryto jej obecność. Furlong odrzucił wówczas propozycję ugody, która zakładała przymusowe leczenie odwykowe zamiast odsiadki.

Edward Furlong stara się wychodzić na prostą

Edward Furlong po sukcesie "Terminatora" zagrał jeszcze w kilku głośnych produkcjach lat 90. Mogliśmy zobaczyć go w takich produkcjach, jak: "Smętarz dla zwierzaków II", "Serce Ameryki", "Nasz własny dom", "Mała Odessa", "T2 3-D: Battle Across Time" czy "Więzień nienawiści". Późniejsze lata również przyniosły wiele ról, ale nie były one już tak głośne. Należy jednak wspomnieć, że aktor w 2019 roku powrócił na ekrany kin jako John Connor w kolejnej odsłonie serii o Terminatorze - " Terminator: Mroczne przeznaczenie". Ostatni raz pojawił się na planach zdjęciowych w kiepsko ocenianych filmach, które miały swoje premiery kolejno w latach 2023 i 2024 roku. Mowa o tytułach "The Forest Hills", "Mistrzyni" oraz "Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep".

Tak dziś wyglada Edward Furlong. ZDJĘCIAOtwórz galerię

W 2022 roku aktor w wywiadzie dla "Daily Mail" opowiedział, że od czterech lat jest trzeźwy. Wówczas też zdecydował się na metamorfozę wizerunkową. Zafundował sobie licówki, ponieważ wieloletnie zażywanie narkotyków zniszczyło jego naturalne uzębienie (dziąsła zaczęły gnić). "Miło dostać drugą szansę. To była oczywista decyzja, jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem" - mówił wówczas. "Kiedy poszedłem do pracy, nie czułem kaca. W pracy są też inne trzeźwe osoby, co jest dziwne, bo jeśli nie jesteś trzeźwy, to nie spędzasz czasu z innymi trzeźwymi ludźmi. To było fajne" - mówił w tym samym wywiadzie.

Edward Furlong 18 lipca miał stawić się na tegorocznej odsłonie Melbourne Metro Comic Con. Niestety, zabrakło go. Dzień przed planowaną datą konwentu oficjalny profil Melbourne Metro Comic Con na Instagramie ogłosił, że występ Furlonga się nie odbędzie. Powodem absencji miały być "nieprzewidziane okoliczności". "Edward jest niezmiernie rozczarowany, ponieważ był niesamowicie podekscytowany możliwością podróży i spotkania się z australijskimi fanami, ale zapewnił nas, że odwiedzi nas wszystkich w niedalekiej przyszłości" - napisano.

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