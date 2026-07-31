Marcin Wrona jest dziennikarzem i korespondent "Faktów" w Stanach Zjednoczonych. Sprawy dotyczące tego kraju często komentuje również na Instagramie, gdzie dzieli się także przemyśleniami na temat sytuacji na świecie. 31 lipca Wrona opowiedział o spotkaniu ze znajomym, które mocno dało mu do myślenia. Poruszył przy tym problem rasizmu w Polsce.

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Marcin Wrona usłyszał historię kolegi pochodzącego z Azji. Przeprosił go za zachowanie Polaków

- Chcę państwu opowiedzieć o czymś, co wczoraj mną wstrząsnęło - zaczął dziennikarz na instagramowym nagraniu. - Spotkałem się wczoraj z moim kolegą, pochodzi z jednego z azjatyckich krajów. Pod koniec lat 90. mieszkał w Warszawie, jego ojciec był wtedy dyplomatą pracującym na placówce w Polsce - relacjonował Marcin Wrona. Dziennikarz przyznał, że on i jego znajomy wtedy jeszcze się nie znali, chociaż obydwaj mieszkali wówczas na warszawskim Ursynowie. - Ten kolega opowiadał mi, jak praktycznie każdego dnia spotykały go jakieś zaczepki na tle rasowym. Jak w samochodzie jego ojca wybito szybę, malowano na nim swastyki - relacjonował.

Marcin Wrona wyznał, że gdy słyszał historię swojego kolegi, czuł ogromny wstyd za to, że coś takiego go spotkało. - Nie wiedziałem, czy ze wstydu schować się pod stół, czy zapaść się pod ziemię. Później przepraszałem go za to, co go spotkało w naszym kraju - wyznał dziennikarz. Dodał też, co usłyszał od znajomego w odpowiedzi. - On mi powiedział: "Nie, Marcin. Rasizm jest wszędzie. Mówię ci o tym dlatego, że rozmawiamy o wielu sprawach otwarcie, ale pamiętaj, że ja mam w Polsce wielu przyjaciół, którzy są wręcz moją rodziną" - relacjonował Wrona. Dziennikarz dodał także, że jego kolega, który nie mieszka już w Polsce, przyjechał tu dwa lata temu po bardzo długiej przerwie i stwierdził, że jest to już "inny kraj".

Marcin Wrona wyjaśnił, dlaczego dzieli się tą historią

Na koniec Marcin Wrona wytłumaczył, z jakiego powodu postanowił opowiedzieć historię swojego kolegi. - Myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, co czasem się ciągle zdarza. A jeszcze nie tak dawno wydarzało się dość często - przekazał. "To też jest jedna z prawd o tym, co zdarzało się w naszym kraju. Dzielę się tym z Państwem, bo jestem mocno poruszony" - dodał dziennikarz w opisie nagrania.