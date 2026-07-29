Pierwsze prace polskich gwiazd mogą zaskoczyć. Wiśniewski sprzedawał cebulę, Roznerski ogórki

Każdy z nas kiedyś zaczynał swoją karierę zawodową, często najpierw decydując się na prace sezonowe w wieku nastoletnim. Nie inaczej było w przypadku gwiazd, które przed laty podejmowały się różnych zajęć, by móc się utrzymać. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co robili. Choć dziś są znani w całym kraju, nie zawsze mieli łatwo.

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Michał Wiśniewski pracował w hurtowni cebuli. Justyna Steczkowska malowała guziki

Dziś Michał Wiśniewski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w kraju, a jego czerwone włosy zna każdy. Choć na scenie jest od lat, wcześniej podejmował się różnych prac. Co ciekawe, miał okazję pracować w hurtowni cebuli. - Na początku zawodowej drogi pracowałem w hurtowni cebuli. Odbierałem tam teleksy, faksy. Biurowa robota. Nie ma się czego wstydzić, w końcu jakoś trzeba zacząć. Byłem jeszcze wtedy całkiem młodym człowiekiem, potrzebowałem pieniędzy. Trzeba za coś mieszkać i za coś jeść. Trafiła się taka praca, więc ją wykonywałem - przyznał niegdyś muzyk w rozmowie z Nowiny24. Później wraz ze wspólnikiem otworzył biuro tłumaczeń i pośrednictwa pracy.

Justyna Steczkowska zalicza się do grona najpopularniejszych piosenkarek, a jej utwory mają status kultowych. Nie zawsze miała jednak w życiu łatwo. Rzuciła studia w Gdańsku i musiała się zacząć utrzymywać sama. Śpiewała podczas okolicznościowych imprez, a także... malowała guziki! - Sąsiadka zaproponowała mi, żebym malowała z nią (guziki). Ona miała taką firmę małą i robiła guziki z porcelany i malowała je pięknie. Więc jej kładłam podkłady, czasem coś malowałam na tych guzikach, to co mnie prosiła. Na pewno mi to wtedy pomogło - wyjawiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Mikołaj Roznerski sprzedawał ogórki i odśnieżał ulice. Anna Lewandowska pracowała już w gimnazjum

Mikołaj Roznerski od lat pojawia się w głośnych produkcjach, a jedną z jego najpopularniejszych ról jest ta w "M jak miłość". Jest również prowadzącym "The Floor". Zanim jednak Roznerski osiągnął sukces w aktorstwie, parał się innymi zajęciami. - Moja pierwsza praca w życiu to było sprzedawanie ogórków na przystanku w mojej rodzinnej miejscowości - przyznał w wywiadzie dla Pudelka. W programie Kuby Wojewódzkiego aktor ujawnił, że odśnieżał również ulicę Marszałkowską w Warszawie. - Nie miałem pracy, to musiałem jakoś zarabiać. (...) To, co przyszło, to wziąłem - nie ukrywał, dodając, że wyjeżdżał do pracy o piątej rano, a o siódmej miał już wolne. - Żadna robota nie hańbi - podkreśla Roznerski. W programie "Uwaga" aktor zdradził, że miał również inne zajęcie. - Kiedyś w kostiumie Bolka rozdawałem ulotki. Nauczyłem się i teraz zawsze biorę ulotkę - mówił.

Anna Lewandowska dziś jest jedną z najbardziej wpływowych celebrytek i skupia się na rozwoju w branży fitness. Ma swoją markę żywności, kosmetyków, a także prowadzi studio w Barcelonie. Zanim jednak udało się jej zrobić karierę, podejmowała się różnych prac. Pierwszą z nich miała już w trzeciej klasie gimnazjum - była wówczas 15-latką. - Na obozach prowadziłam treningi z dziećmi jako pomoc trenera - ujawniła portalowi Business Insider Polska.

Zanim Robert Makłowicz został kucharzem, pracował za granicą. To robił Tomasz Karolak

Robert Makłowicz to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych ekspertów kulinarnych, którego uwielbia wielu. Dziś z pasją opowiada o gotowaniu, ale jako młodzieniec zdecydował się na wyjazd za granicę. W wywiadzie dla kanału "7 metrów pod ziemią" ujawnił, że jako cel obrał sobie Anglię, gdzie pracował na budowie i tam odnalazł w sobie pasję do kulinariów. - Najlepszą szkołę w pracy na budowie dał mi Kumar - mówił, dodając, że dzięki koledze z Indii odkrył smaki, jakich nie znał. Co robił po pracy? - Zrzucałem robotnicze odzienie, wkładałem garnitur i jechałem w Londyn. To był mój uniwersytet. Koledzy te pieniądze zainwestowali w małego fiata, kupili sobie kawalerkę w bloku. A ja, przejadłszy to i przepiwszy, zainwestowałem w siebie, bo dzięki temu mogłem potem zostać recenzentem kulinarnym - przekazał.

Tomasz Karolak za czwartym razem dostał się do krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Wcześniej studiował resocjalizację na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie chciał udowodnić rodzicom, że jest w stanie utrzymać się sam i zaczął pracę jako ochroniarz. Co ciekawe, był sprzedawcą na Stadionie Dziesięciolecia, a także zaliczył epizod na budowie.