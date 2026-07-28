Michael J. Fox informację o swojej chorobie podał do publicznej wiadomości w 1998 roku. Choć przewidywania lekarzy nie były optymistyczne, przez wiele lat udało mu się kontynuować karierę. Decyzję o przejściu na emeryturę ogłosił w 2020 roku. Jak wówczas tłumaczył, zaczął mieć problemy z mówieniem, co dodatkowo utrudniało pracę na planie. Po sześciu latach podjął decyzję o przerwaniu aktorskiej emerytury i zagrał w trzecim sezonie serialu "Terapia bez trzymanki", który miał premierę w 2026 roku.

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Michael J. Fox wrócił do aktorstwa. Mówi, że przedłużyło mu to życie

W produkcji Michael J. Fox wciela się w postać Gerry'ego, który podobnie jak on zmaga się z chorobą Parkinsona. - Aktorstwo naprawdę przedłużyło moje życie i sprawiło, że stało się ono ciekawsze, niż kiedykolwiek przypuszczałem. Nie przeszedłem na aktorską emeryturę. Ale jeśli już nigdy nie zagram, będzie ku temu bardzo dobry powód. Pozwalam, by to choroba Parkinsona podejmowała za mnie decyzje - przekazał w niedawnym wywiadzie z "The Hollywood Reporter". Za rolę w serialu "Terapia bez trzymanki" Fox został nominowany do nagrody Emmy i zapowiedział już, że pojawi się także w kolejnym sezonie produkcji.

W serialu Fox gra m.in. z Harrisonem Fordem, który w produkcji wciela się w postać lekarza, który także zmaga się z chorobą Parkinsona. Ich bohaterowie poznają się w gabinecie lekarskim. - Po raz pierwszy zagrałem bohatera, który wchodził w interakcję z inną osobą chorującą na Parkinsona - mówi o doświadczeniu Fox. - [Harrison Ford - przyp. red.] Cieszył się, że mogłem dzielić się z nim swoimi doświadczeniami i pomóc mu jako aktorowi lepiej zagrać tę postać - dodał aktor. - Nie wiedziałem, czego spodziewać się po Harrisonie, bo uchodzi za człowieka małomównego i zrzędliwego. Okazało się jednak, że jest naprawdę przemiły - wyjawił na temat ich współpracy.

Michael J. Fox wspiera badania na temat choroby Parkinsona

Michael J. Fox w 2000 roku założył fundację swojego imienia, której celem jest wspieranie badań nad nowymi metodami leczenia choroby Parkinsona. Aktor wierzy, że lekarstwo uda się znaleźć jeszcze za jego życia. Jak podaje "The Hollywood Reporter", The Michael J. Fox Foundation jest dziś jedną z najprężniej rozwijających się organizacji non profit, która na badania nad chorobą Parkinsona przeznaczyła łącznie ponad 3 miliardy dolarów.