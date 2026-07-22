William Shatner to kanadyjski aktor, doskonale znany widzom serialu "Star Trek". W popularnej produkcji wcielał się w rolę kapitana statku kosmicznego Enterprise Jamesa T. Kirka. 95-letni aktor wraz z córką Melanie udzielili wywiadu "People", w którym opowiedzieli o bardzo ciężkich chwilach, przez które przeszli razem. W 2022 roku u córki aktora zdiagnozowano nowotwór piersi. Gdy Melanie była w trakcie leczenia, diagnozę nowotworu usłyszał także jej ojciec.

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William Shatner o chorobie i diagnozie córki. Melanie mogła liczyć na jego stałe wsparcie

Córka Williama Shatnera wykryła guz na piersi w lipcu 2022 roku. Niezwłocznie udała się do lekarza, a badania wykazały raka piersi, który objął także węzły chłonne w klatce piersiowej. - Byłem zduzgotany - wspominał aktor. Melanie przeszła przez kilka cykli chemioterapii, radioterapii, a także podwójną mastektomię. - Chemioterapia była najbardziej wyczerpująca fizycznie, a radioterapia okazała się dla mnie najbardziej obciążająca emocjonalnie - opowiadała córka aktora.

Melanie w wywiadzie wspominała, że przez ten czas mogła liczyć na nieustające wsparcie ze strony taty. - Zadzwoniłam i powiedziałam, że chyba ubieram - opowiadała. Aktor po 15 minutach był u niej w domu. - Powiedział: "to będzie jedynie krótki epizod w twoim życiu, przejdziesz przez to, a to zostanie tylko wspomnieniem" - relacjonowała.

Gdy Melanie była w trakcie leczenia, problemy zdrowotne dotknęły także jej ojca. W 2023 roku William Shatner zgłosił się do lekarza z powodu niepokojącej zmiany na policzku. Diagnoza okazała się druzgocąca: czerniak złośliwy w IV stadium z przerzutami do płuc i mózgu. Shatner przeszedł operację usunięcia guza, a następnie przez dwa lata poddawał się immunoterapii. - Nadal pracował i szedł naprzód. Kiedy tylko był w domu, ja i Joel [Joel Gretsch, mąż Melanie - przyp. red.] przynosiliśmy mu kolację i oglądaliśmy razem filmy. Zawsze dbaliśmy o to, żeby nie był sam - opowiada córka aktora.

Trudne przejścia zbliżyły do siebie Williama Shatnera i jego córkę

Zarówno William Shatner, jak i Melanie pod koniec 2024 roku usłyszeli od lekarzy, że nie ma już u nich oznak choroby. Córka aktora wspominała, że wtedy po raz trzeci w życiu widziała, jak jej tata płacze. Obydwoje przyznają, że trudne doświadczenia bardzo ich do siebie zbliżyły i dziś co tydzień spotykają się całą rodziną na wspólnym obiedzie. Aktor przyznał również, że przejście przez chorobę zmieniło jego postrzeganie świata. - Dziedzictwo to czynienie dobra i pomaganie innym ludziom. To będzie rozbrzmiewać przez całą wieczność - stwierdził w rozmowie z "People".