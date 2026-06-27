David Duchovny zdobył sławę dzięki roli Foxa Muldera w serialu "Z Archiwum X". Po latach znów zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą serialu "Californication", w którym wcielił się w głównego bohatera produkcji Hanka Moody'ego. Aktualnie gwiazdor cieszy się z własnego programu "David Duchovny: Archiwum tajemnic" na HISTORY Channel. By promować format, udziela wielu wywiadów. W jednym z najnowszych poruszył kwestię swoich polskich korzeni.

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David Duchovny o swoich dziadkach. Babcia pochodziła z Polski

David Duchovny w rozmowie z WP opowiedział o swoim pochodzeniu. - Moja babcia pochodziła z Warszawy - wyznał. Aktor dodał też, że dzięki programowi genealogicznemu "Finding Your Roots" sporo wie też o pochodzącym z Ukrainy dziadku, który wraz ze swoimi bliskimi uciekł do USA na początku XX wieku. Babcia i dziadek aktora wówczas się jeszcze nie znali. Pierwszy raz spotkali się w New Jersey w "socjalistycznym obozie dla pracujących ludzi" - wyznał. Po chwili dodał:

To dość typowa historia ludzi uciekających przed prześladowaniami. Nie wiem, czy uciekała moja babcia, ale rodzina mojego dziadka zdecydowanie próbowała uciec przed antysemityzmem i różnymi rzeczami w Europie Wschodniej, które utrudniały im życie. Ameryka była wtedy nowym początkiem.

Dziennikarka WP zapytała aktora również o jego nietypowe nazwisko i jego semantykę. - Moja babcia przypisywała temu nazwisku wiele znaczeń. Słyszałem "duchowy", słyszałem też "rabin". Ona również mówiła "duch". To piękne nazwisko i bardzo się z niego cieszę - powiedział i dodał, że jego babcia nosiła nazwisko Fischhoff.

Nicolas Cage również ma polskie korzenie

Jak wynika ze śledztwa, które przeprowadzono w "halo tu polsat" w 2025 roku, Nicolas Cage także ma polskie korzenie. - To miejsce, gdzie mieszkają prawnukowie siostry Nicolasa Cage'a - przyznał pan Krzysztof Raniowski, który badał sprawę wsi Nieborza (wieś w województwie wielkopolskim, licząca około 290 mieszkańców), a nie znanego aktora. Tę kwestię odkrył przypadkiem. - Dokładnie rok temu przyszedł do nas pan Krzysztof. Przyszedł nas poinformować, że prawdopodobnie z tej zagrody pochodzi prababcia Nicolasa Cage'a - przekazała mieszkanka owego domu.

- Ja na początek chciałbym, żeby pan potwierdził, że to jest domostwo, gdzie mieszkał Leon Nowak. To jest, jak się domyślam, pana dziadek. Jego mama, Marianna z domu Kaczmarek, miała siostrę, Annę, i ta Anna jest prababcią bardzo znanego aktora, Nicolasa Cage'a - opisywał pan Krzysztof. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.