Bella Hadid to jedna z najpopularniejszych modelek, która chodziła w pokazach takich projektantów jak: Ralpa Lauren, Marc Jacobs czy Versace. Gwiazda nie ukrywa, że od lat zmaga się z boleriozą, która skutecznie uprzykrza jej życie i utrudnia funkcjonowanie. 25 czerwca ponownie zdecydowała się na wyznanie dotyczące choroby. Okazuje się, że codzienność jest dla Hadid przytłaczająca.

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajkowski ujawnia szczego?ły swojej choroby. "Byłem w bardzo cie?z?kim stanie"

Bella Hadid dzieli się trudami związanymi ze zmaganiami z chorobą. To ją wykańcza

Przewlekłą boreliozę zdiagnozowano u Belli Hadid w 2013 roku, choć z chorobą zmaga się dłużej. "Budzisz się z lękiem, który już mieszka w twoim ciele. Czujesz ból, zanim jeszcze postawisz stopy na podłodze. A mimo to musisz znaleźć siłę, by przetrwać kolejny dzień w całkowicie wyczerpanym ciele i umyśle" - napisała na relacji na Instagramie. Przyznała, że choć śpi kilkanaście godzin dziennie, trudno jej normalnie funkcjonować. Przy okazji opublikowała zdjęcie, na którym leży zapłakana. "Nie mogę się pozbyć tego nawrotu... Spałam 11 godzin. Znowu... Codziennie drzemię. Stosowałam się do wszystkich zaleceń od każdego lekarza, u którego byłem. Nadal nic nie pomaga" - przyznała.

Modelka przyznała, że nie ma na nic siły. "Nie poszłam na spacer, bo już sama droga do kuchni sprawiła, że straciłam oddech. Nie sądzę, żeby w mojej głowie działała choćby jedna komórka mózgowa, a te dwie ostatnie kłócą się ze sobą" - komentowała trudną sytuację z przymrużeniem oka. Hadid była bardzo szczęśliwa, że udało jej się wziąć prysznic bez większych komplikacji. "Wzięłam jednak prysznic bez omdlenia… więc jeszcze raz - jeśli wiecie, to wiecie... to było dla mnie dzisiaj naprawdę wielkim osiągnięciem" - podkreśliła.

Bella Hadid uspokoiła zaniepokojonych fanów

Kilka godzin później na kolejnej relacji na Instagramie Hadid zaznaczyła, że nie chciała nikogo zmartwić, ale tak wygląda jej codzienność. "Przepraszam, jeśli kogoś zmartwiłam. Wiem, że to brzmi szokująco, ale szczerze mówiąc, taka jest moja rzeczywistość, więc obecnie potrafię sobie z tym radzić w pewnym stopniu" - zaznaczyła modelka. Przyznała, że jej codzienność od lat to "ciągłe wzloty i upadki". "Po prostu ogarnęła mnie ogromna fala emocji z powodu tego, że nie jestem w stanie robić rzeczy, które mój umysł potrafi zaplanować, a moje ciało nie jest w stanie wykonać" - wyjaśniła. Na koniec Hadid podziękowała fanom za wsparcie.