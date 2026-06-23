Powrót na stronę główną

Hanna Bieluszko zmaga się z nawrotem nowotworu. "Na szczęście w tej upiornej sytuacji mam wsparcie"

Hanna Bieluszko ponownie mierzy się z chorobą nowotworową. Choć po wcześniejszym leczeniu miała nadzieję, że najtrudniejsze chwile są już za nią, rak powrócił.
Hanna Bieluszko
TVP2, screen 'Pytanie na śniadanie'

Hanna Bieluszko to ceniona aktorka znana m.in. z ról w "M jak miłość", "Barwach szczęścia" oraz filmie "Zielona miłość". W 2023 roku usłyszała diagnozę raka jelita grubego, a leczenie wymagało operacji, chemioterapii i zmierzenia się z licznymi powikłaniami. Mimo trudnych doświadczeń nie straciła determinacji. Dziś wiadomo, jak aktorka radzi sobie w obliczu kolejnych problemów zdrowotnych.

Zobacz wideo Olejnik poruszała internet prawdą o nowotworze

Hanna Bieluszko otworzyła się na temat zdrowia. To oni są dla niej wsparciem

Aktorka udzieliła szczerego wywiadu w cyklu "Pytania na śniadanie". Opowiedziała nie tylko o chorobie, ale i o rodzinie i pasjach, które napawają ją energią. - Przez lata stworzyłam wizerunek osoby silnej i bezkompromisowej, bo taki obraz po prostu lepiej się sprzedaje. Prawda jest jednak inna - wcale nie jestem tak twarda, jak mogłoby się wydawać - przekazała Bieluszko na początku rozmowy.

Diagnoza o nawrocie raka jelita grubego była szokiem dla aktorki. Mimo to towarzyszy jej optymizm. - Ja się uśmiecham cały czas. No co? Będę płakać, krzyczeć, rozpaczać: dlaczego ja? Na szczęście w tej całej upiornej sytuacji miałam i mam wsparcie... - przekazała. Ogromną siłę odnajduje dzięki wsparciu córki oraz męża. - Właśnie moja córka mi opowiadała, że jak byłam odklejona od rzeczywistości, dwie rzeczy mnie uruchamiały: rozmowa o teatrze, a drugi temat to mój mąż. Jak powiedziała "Jurek", to ja reagowałam: "Gdzie jest Jurek?" - przekazała.

Hanna Bieluszko nie rezygnuje z marzeń. Tak jest odbierana przez branżę

Choć ostatnie lata były dla Hanny Bieluszko niezwykle wymagające, aktorka nie przestała myśleć o tym, co kocha najbardziej. Teatr i aktorstwo okazały się dla niej nie tylko pracą, ale także ważnym punktem oparcia w najtrudniejszych momentach walki z chorobą. To właśnie wspomnienia scenicznych ról i perspektywa powrotu do zawodowej aktywności pomagały jej zachować siłę i motywację.

O niezwykłej determinacji oraz klasie aktorki opowiedziała Anna Bas z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jak podkreśliła, Bieluszko pozostaje osobą pełną profesjonalizmu i elegancji, niezależnie od okoliczności. - Hanka jest fantastyczną kobietą, fantastyczną aktorką. Na pełną skalę i na sto procent. W każdych okolicznościach elegancka - przekazała.

Dziś aktorka korzysta z przerwy w leczeniu, skupiając się na odzyskiwaniu sił. Jednocześnie nie ukrywa, że wciąż patrzy w przyszłość z nadzieją. Wśród jej planów znajduje się jeszcze jedno zawodowe marzenie, które chciałaby spełnić. - Mam takie marzenie, żeby zagrać jeszcze w filmie fabularnym. Rolę jakiejś silnej kobiety, jakiejś silnej staruchy - ujawniła.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/12 Podajemy dwa nazwiska, ty wskazujesz trzecie, a łączyć je ma imię. Tak więc: Brodzik, Jóźwik...

W tym quzie pytamy o polskie gwiazdy. Podajemy dwa nazwiska znanych osób, dobierz do nich trzecie
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji