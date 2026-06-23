Hanna Bieluszko to ceniona aktorka znana m.in. z ról w "M jak miłość", "Barwach szczęścia" oraz filmie "Zielona miłość". W 2023 roku usłyszała diagnozę raka jelita grubego, a leczenie wymagało operacji, chemioterapii i zmierzenia się z licznymi powikłaniami. Mimo trudnych doświadczeń nie straciła determinacji. Dziś wiadomo, jak aktorka radzi sobie w obliczu kolejnych problemów zdrowotnych.

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Hanna Bieluszko otworzyła się na temat zdrowia. To oni są dla niej wsparciem

Aktorka udzieliła szczerego wywiadu w cyklu "Pytania na śniadanie". Opowiedziała nie tylko o chorobie, ale i o rodzinie i pasjach, które napawają ją energią. - Przez lata stworzyłam wizerunek osoby silnej i bezkompromisowej, bo taki obraz po prostu lepiej się sprzedaje. Prawda jest jednak inna - wcale nie jestem tak twarda, jak mogłoby się wydawać - przekazała Bieluszko na początku rozmowy.

Diagnoza o nawrocie raka jelita grubego była szokiem dla aktorki. Mimo to towarzyszy jej optymizm. - Ja się uśmiecham cały czas. No co? Będę płakać, krzyczeć, rozpaczać: dlaczego ja? Na szczęście w tej całej upiornej sytuacji miałam i mam wsparcie... - przekazała. Ogromną siłę odnajduje dzięki wsparciu córki oraz męża. - Właśnie moja córka mi opowiadała, że jak byłam odklejona od rzeczywistości, dwie rzeczy mnie uruchamiały: rozmowa o teatrze, a drugi temat to mój mąż. Jak powiedziała "Jurek", to ja reagowałam: "Gdzie jest Jurek?" - przekazała.

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Choć ostatnie lata były dla Hanny Bieluszko niezwykle wymagające, aktorka nie przestała myśleć o tym, co kocha najbardziej. Teatr i aktorstwo okazały się dla niej nie tylko pracą, ale także ważnym punktem oparcia w najtrudniejszych momentach walki z chorobą. To właśnie wspomnienia scenicznych ról i perspektywa powrotu do zawodowej aktywności pomagały jej zachować siłę i motywację.

O niezwykłej determinacji oraz klasie aktorki opowiedziała Anna Bas z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jak podkreśliła, Bieluszko pozostaje osobą pełną profesjonalizmu i elegancji, niezależnie od okoliczności. - Hanka jest fantastyczną kobietą, fantastyczną aktorką. Na pełną skalę i na sto procent. W każdych okolicznościach elegancka - przekazała.

Dziś aktorka korzysta z przerwy w leczeniu, skupiając się na odzyskiwaniu sił. Jednocześnie nie ukrywa, że wciąż patrzy w przyszłość z nadzieją. Wśród jej planów znajduje się jeszcze jedno zawodowe marzenie, które chciałaby spełnić. - Mam takie marzenie, żeby zagrać jeszcze w filmie fabularnym. Rolę jakiejś silnej kobiety, jakiejś silnej staruchy - ujawniła.