Bartłomiej Kasprzykowski otwarcie mówi o swojej diagnozie ADHD. Aktor podzielił się tą informacją na początku czerwca za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że rozpoznanie pomogło mu lepiej zrozumieć siebie oraz sposób funkcjonowania jego mózgu. Jak przyznał, dzięki diagnozie także jego bliscy zaczęli lepiej rozumieć jego zachowania i codzienne trudności.

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Bartłomiej Kasprzykowski był sceptyczny co do ADHD u dorosłych. Szybko zmienił zdanie

W rozmowie w programie "Pytanie na śniadanie" Kasprzykowski opowiedział, że przez długi czas podchodził do tematu ADHD z dużą rezerwą. Do zgłębienia zagadnienia zachęciła go aktorka Nicole Bogdanowicz, która sama usłyszała taką diagnozę. - Kiedyś powiedziała mi o tym, że zdiagnozowała się na ADHD. Wtedy się roześmiałem: "Co ty mówisz w ogóle?! Gdzie ty masz ADHD? Jesteś tak poukładaną osobą, że to ja przy tobie jestem chaotyczny". Zaczęła mi więcej o tym opowiadać - wspominał aktor.

Jak przyznał, początkowo należał do osób sceptycznie nastawionych do diagnozowania ADHD u dorosłych. - na ADHD, że wszyscy to mają i że trzeba się po prostu wziąć w garść (...). Jak ona mi o tym opowiadała, (…) to zobaczyłem chaos swojego życia i te wszystkie nierozwiązane przeze mnie problemy, czasami chowane pod dywan - przyznał aktor.

Bartłomiej Kasprzykowski szczerze o życiu z ADHD. "Bardzo męcząca i upierdliwa rzecz"

Po rozmowach i własnych przemyśleniach aktor zdecydował się na profesjonalną diagnozę. Dzięki niej lepiej zrozumiał wiele sytuacji ze swojej przeszłości, w tym problemy z organizacją, gubieniem przedmiotów czy ciągłą potrzebą poszukiwania nowych bodźców. Kasprzykowski nie ukrywa, że ADHD ma również swoje mocne strony, jednak na co dzień bywa dużym wyzwaniem. - Generalnie jest to bardzo męcząca i upierdliwa rzecz - podkreślił.

Aktor zwrócił również uwagę, że osoby z ADHD mogą korzystać z pomocy specjalistów oraz odpowiednio dobranych metod wsparcia. Jego zdaniem warto skonsultować się z psychiatrą, aby znaleźć rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie. - Wystarczy pójść do psychiatry i porozmawiać z nim, w jaki sposób możemy się wspomóc medycznie. ADHD to nie jest choroba, tylko inny rodzaj działania mózgu. Można sobie pomagać za pomocą - jak to nazywam - "suplementów", które pomagają się skoncentrować - podsumował. Zobacz też: ADHD u dorosłych. Jak się objawia i czy można go wyleczyć?