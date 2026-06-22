22 kwietnia Karolina Pisarek i jej ukochany Roger Salla przekazali, że już niedługo powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Wiadomo, że para spodziewa się córki. Ostatnio Pisarek pojawiła się na kanale "Lustra". Tam opowiedziała o planach związanych z porodem. Okazuje się, że gwiazda nie planuje rodzić naturalnie. Powodem jest gruczolak przysadki mózgowej (łagodny guz wywodzący się z komórek gruczołowych przysadki).

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Karolina Pisarek boi się powikłań po porodzie. "Wolałabym nie ryzykować też pod tym względem"

O gruczolaku Pisarek dowiedziała się podczas udziału w "Tańcu z gwiazdami". - Wylądowałam w szpitalu. Ja wtedy kwalifikowałam się do operacji, ale się nie zgodziłam i próbowałam załagodzić swój stan lekami hormonalnymi. I rzeczywiście trochę udało się go załagodzić, ale jednak jest to dalej stan, w którym muszę przynajmniej raz w roku kontrolować, jak wygląda moja głowa, czyli robić rezonans. Z racji tego, że gruczolak przysadki mózgowej jest dość spory, to on w momencie, kiedy rośnie mi ciśnienie w głowie, może się powiększać - tłumaczyła.

Modelka zdradziła, że nie raz dochodziło do sytuacji, w których gruczolak uciskał na skrzyżowanie wzrokowe i traciła wzrok. Ogromny wysiłek podczas porodu mógłby doprowadzić do niepożądanych powikłań. - Wolałabym nie ryzykować też pod tym względem, żeby utracić wzrok lub żeby coś gorszego się wydarzyło. Jest to pewnego rodzaju taki smutek. Ja jestem ambitną osobą, jest taki matczyny instynkt i on trochę gdzieś tam powodował, że ja chciałam spróbować, jak to jest w ogóle podejść do naturalnego porodu - mówiła.

Karolina Pisarek już wybrała imię dla dziecka

Okazuje się, że modelka i jej ukochany już wiedza, jak nazwą swoją córkę. - My w ogóle z Rogerem mieliśmy imię i dla chłopca, i dla dziewczynki już wybrane. Nie będę zdradzać. Ale jest, mamy wybrane. Nie mieliśmy absolutnie żadnego sporu, jeśli chodzi o to imię - mówiła Pisarek. - A mogę chociaż zapytać, czy tradycyjne, czy nowoczesne? - zastanawiał się prowadzący. - Ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć, wiesz? Bo to jest takie... To jest takie, że każdy kiedyś słyszał gdzieś to imię, więc gdzieś kojarzy, ale nie jest oczywiste - dodała.