W finałowym odcinku "Clarkson's Farm" Jeremy Clarkson przekazał, że zmaga się ze złośliwym nowotworem. - Wiem od maja. Miałem wtedy badania i zniknąłem na tydzień. Miałem biopsję, to rak i to agresywna forma, ale wczesne stadium, więc zobaczymy - mówił swoim współpracownikom. Niedługo później na jaw wyszło, że u byłego gospodarza "Top Gear" zdiagnozowano raka prostaty. - Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli wszystko się uda, to zobaczymy się w szóstym sezonie, a jeśli nie, to się nie zobaczymy - dodał w jednym z odcinków. Teraz w mediach pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszy fanów dziennikarza. Clarkson wrócił do pracy nad programem.
Clarkson był widziany 10 i 11 czerwca na Diddly Squat Farm podczas brytyjskich targów rolnych. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 wystawców, a udział w nim wzięło ponad 25 tysięcy gości. "Clarkson przemierzał tłum, zatrzymując się, by porozmawiać z każdym. Śmiał się i żartował z innymi rolnikami. Wygłosił nawet przemówienie. Na miejscu obecne były kamery i ekipa filmowa, które rejestrowały te sceny" - przekazał informator "The Sun".
Jakiś czas temu Clarkson zdradził, że szósty sezon jego rolniczego programu został już zamówiony i jest zaplanowany na 2027 rok. "Mam dobry pomysł na szósty sezon. Powiedziałem, że przestanę je kręcić, kiedy zabraknie mi pomysłów. Ale mam dwa całkiem niezłe, więc zrobimy szósty sezon, a potem zobaczymy" - mówił w rozmowie z "The Sun".
Jeszcze przed emisją finałowych odcinków "Clarkson's Farm" dziennikarz przekazał fanom, że będą się one różnić od tego, co widzieli do tej pory. - Zwykle staramy się, żeby program był sielski, urokliwy i pogodny. Ale dwa ostatnie odcinki, które pojawią się dziś w nocy, nie są takie. Tak naprawdę są… trudne do oglądania. Naprawdę, naprawdę trudne - mówił. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, o co mu chodzi. Po emisji w komentarzach zawrzało. Fani Clarksona zapewnili go o wsparciu. "Wszyscy kibicujemy ci Jeremy. Bądź silny. Znaczysz tak wiele dla tak wielu ludzi. Dbaj o siebie". "Jesteś dzielny, dasz radę" - pisali.