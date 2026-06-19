Jolie nadal chce rozliczać Pitta? "Mój duch walki wreszcie wrócił"

Angelina Jolie udzieliła ostatnio osobistego wywiadu "Variety". Aktorka opowiedziała o wsparciu, jakie otrzymuje od swoich dzieci po trudnym okresie w życiu, na który złożyły się zarówno problemy zdrowotne, jak i trwający latami rozwód z Bradem Pittem. Gwiazda przyznała, że dzięki pociechom w końcu odzyskuje dawną energię i motywację.

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Angelina Jolie o wielkim powrocie. "Zostałam trochę przytłoczona, ale teraz to się zmienia"

Angelina Jolie złożyła pozew przeciwko byłemu mężowi w 2016 roku. Cała procedura zakończyła się dopiero w 2024 roku. Przez ten czas aktorka była narażona na ogromną presję medialną. Jednocześnie mierzyła się z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem szóstki dzieci i odbudowywaniem życia po rozstaniu. "Myślę, że mój duch walki wreszcie wrócił. Na jakiś czas go straciłam. Zostałam trochę przytłoczona, ale teraz to się zmienia, w dużej mierze dzięki moim dzieciom, które są już starsze i bardzo mnie do tego zachęcają" - mówiła.

W ostatnim czasie coraz głośniej robi się o pogarszających się relacjach Pitta z dziećmi. Część z nich zrezygnowała z jego nazwiska. Choć Jolie nie wspomniała bezpośrednio o byłym mężu, wiele osób twierdzi, że mówiąc o odzyskaniu siły po latach trudnych doświadczeń, nawiązuje do okresu naznaczonego głośnym rozwodem i wieloletnią batalią z hollywoodzkim gwiazdorem. Czyżby gwiazda zamierzała podjąć kolejne kroki, które całkowicie zablokowałyby Pittowi kontakt z dziećmi?

Angelina Jolie o relacjach z dziećmi. "Bardzo mnie wspierają"

W tym samym wywiadzie aktorka zdradziła, że to głównie dzięki wsparciu dzieci wróciła do pracy. "Prawie wszystkie moje dzieci są już pełnoletnie. Chcą, żebym podróżowała po świecie, wychodziła do ludzi i robiła różne rzeczy. Znają mnie lepiej niż ktokolwiek inny i wciąż mnie lubią, a to wiele mówi. Bardzo mnie wspierają i zachęcają, żebym znów robiła rzeczy, na które przez długi czas nie czułam się gotowa lub nie miałam przestrzeni" - mówiła.

Jolie promuje obecnie swój nowy film "Couture", w którym wciela się w amerykańską reżyserkę przebywającą w Europie. Jej bohaterka podczas pracy przy pokazie mody dowiaduje się, że choruje na raka piersi. Historia ma dla aktorki szczególne znaczenie, ponieważ nawiązuje do jej własnych doświadczeń.