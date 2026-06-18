Michał Koterski przez lata zmagał się z chorobą alkoholową. Aktor od ponad dekady żyje w trzeźwości i aktywnie wspiera osoby walczące z nałogami. W 2024 roku poszedł o krok dalej, otwierając na Mazurach prywatny ośrodek zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień "Odwróceni". Ostatnio Koterski udzielił osobistego wywiadu Kozaczkowi, w którym wrócił wspomnieniami do najtrudniejszego okresu w swoim życiu.

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Michał Koterski mówi wprost. "Jestem śmiertelnie chory"

Koterski lata temu zmagał się z poważnym kryzysem. - Dzisiaj, gdy jestem schludnie ubrany, jestem człowiekiem sukcesu, który osiągnął sukcesy zawodowe, zagrał w filmach wymarzone role, otworzył klinikę leczenia uzależnień, świetnie mi się powodzi finansowo. Można powiedzieć: "Zobacz, ten Koterski to ma życie jak w Madrycie". Ludzie czasami zapominają, że ja 12 lat temu nie miałem konta w banku, byłem zadłużony, nikt nie chciał splunąć w moją stronę - mówił aktor w rozmowie z Kozaczkiem.

Koterski zwrócił uwagę, że życie w trzeźwości wiąże się z codzienną pracą nad sobą, o czym ludzie często zapominają. - Moją historię upadku obserwowali wszyscy Polacy przez lata. Nie muszę nic udowadniać, wszyscy widzieli, że byłem na dnie. Myślę, że był taki moment, wiele osób to sygnalizowało z show-biznesu i spoza. Myśleli, że po prostu umrę. Byłem śmiertelnie i nadal jestem śmiertelnie chorym człowiekiem, o czym muszę pamiętać. Chorym na chorobę uzależnienia. Na to ludzie umierają i to jest podstawowym problemem, że ludzie to bagatelizują - dodał.

Michał Koterski o reklamowaniu alkoholu przez gwiazdy. "To jest paradoks"

Jakiś czas temu aktor miał okazję wystąpić w podcaście "Zza kulis" na antenie Chillizet. Tam wypowiedział się na temat reklamowania alkoholu przez znane osoby. - Ty jesteś zły na kolegów po fachu, którzy reklamują na przykład piwo? - zapytał Koterskiego prowadzący Maks Behr. - Tak, oczywiście, że jestem zły. Dla mnie to jest paradoks sytuacji, kiedy ja słyszę wywiady moich guru, wybitnych, wspaniałych artystów, aktorów, jak oni mówią o przemocy, o wychowaniu pokoleń, a z drugiej strony reklamują browar. No to halo, halo, albo mówimy o wychowywaniu pokoleń... To jest tylko w tym aspekcie, czy w każdym? Wiemy, co alkohol za sobą niesie - mówił.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.